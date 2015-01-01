بعد تداولها على صفحته.. بورتريه من "إيتو" يدخل قلب عمر كمال (فيديو وصور)

لم يتخيل محمد جمعة الشهير بـ"إيتو"، أن تصل رسمته إلى مغني المهرجانات الشهير عمر كمال، في ظل ممارسته لهوايته المعتادة بالرسم، خلال مواجهة ملل البقاء في المنازل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتداول عمر كمال، مقطع فيديو، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، يظهر إيتو أثناء قيامه برسم مغني المهرجانات على أنغام أغنية بنت الجيران، معلقَا عليها: "تسلم إيدك يا حبيبي".

وبدأ محمد جمعة، خريج أداب قسم حضارة أوروبية، بجامعة عين شمس، حديثه لـ"الوطن": "أمتلك موهبة الرسم منذ الصغر، وتفرغت له بشكل كبير بعد الجامعة، ليتحول إلى مصدر رزقي في وقت لاحق".

"المرحلة الابتدائية كانت بدايتي في اكتشاف موهبتي، بعدما أشاد الجميع بي خاصة مدرسة التربية الفنية"، كما أوضح "جمعة"، "كادت موهبتي أن تنتهي بسبب انشغالي بالدراسة في المرحلة الثانوية والجامعية، لكني تعرضت لخلع في الكتف الأيسر أثناء ممارستي كرة القدم، الأمر الذي تسبب في جلوسي بالمنزل لمدة 6 أشهر، قمت باستغلالها والرسم بيدي اليمنى لتكون عودة جديدة لي".

وبحسب ما ذكره "إيتو": "حبيت أقدم حاجة مختلفة في شهر رمضان، خصوصا أننا السنة دي بنقضي أغلب الوقت في البيت بسبب كورونا، فقررت أقضي وقت فراغي في البيت برسم الفنانين طوال الشهر، فقمت برسم شاكوش، وعمر كمال، ومحمد رمضان".

وعن المدة التي استغرقها "جمعة" في رسم صورة عمر كمال، رد قائلا: "رسمتها في 5 ساعات فقط، مستخدمًا ألوان المياه في رسم البورتريه على قماش".

محمد جمعة: لم أتخيل رد فعل عمر كمال

وأكد "جمعة"، على سعادته البالغة برد فعل مطرب المهرجانات عمر كمال، بعدما أبدى سعادته بالبورتريه، كما أنه لاقى تفاعلا كبيرًا من متابعيه، حيث تخطى عدد مشاهدات مقطع الفيديو حاجز الـ160 ألف مشاهدة منذ تداوله.

"جمعة" يحترف رسم الجرافيتي أيضًا

وكان "جمعة" قد أحترف الرسم الجرافيتي على الحائط أيضًا، في عام 2015، وكان آخر تصميماته رسم ثلاثي نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، قبل الكلاسيكو أمام ريفر بليت، في المباراة التي جمعتهما في شهر أكتوبر لعام 2019.