دراسة: معجون الأسنان يحمي من كورونا

07:14 م | الإثنين 11 مايو 2020
معجون الاسنان وكورونا

معجون الاسنان وكورونا

كتب: وكالات

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من حين لآخر تنتشر العديد من الأقاويل والطرق حول طرق الوقاية من فيروس كورونا، منها ما كشفته دراسة جديدة حول تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون.

وقالت الدراسة الجديدة، إن تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون، يمكن أن يساعد في الحماية من فيروس كورونا المستجد.

فاعلية معجون الأسنان في الوقاية من كورونا

ويحتوي معجون الأسنان على نفس المنظفات التي تُشبه جل الغسيل اليدوي، ويمكن أن يعمل كوقاية لمدة ثلاث إلى خمس ساعات بعد الاستخدام، حسبما قال الأستاذ في جامعة بريستول وطبيب أسنان مارتن أدي، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

ويمكن أن يساهم غسل الأسنان لمدة دقيقتين قبل الخروج في الهواء الطلق، في منع الإصابة بالمرض أو نشره، بحسب آدي، "أنه كان من المهم غسل اليدين لوقف الفيروس الذي يصيب الأنسان عن طريق لمس الوجه، ولم يقم أحد بالتأكيد على أهمية نظافة الفم أيضًا". 

ونصح البروفيسور بضرورة غسل الأسنان بالفرشاة قبل الخروج للتسوق أو ممارسة الرياضة، وقبل ارتداء المعدات الواقية موظفي الخدمة الصحية البريطانية، مشيرا إلى أن مفعول معجون الأسنان المضاد للميكروبات يستمر في الفم لثلاث إلى خمس ساعات ويقلل حمل الفيروس في اللعاب أو الإصابة بالفيروسات التي تدخل الفم.

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