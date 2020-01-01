لو نازل تشتري لبس العيد.. إزاي تحمي نفسك وعائلتك من كورونا

أيام قليلة ويأتي عيد الفطر المبارك والذي دائما ما يحمل مظاهر عديدة للاحتفال به، أبرزها شراء ملابس العيد للأطفال والكبار أيضا، ولكن حذرت منظمة الصحة العالمية من التجمعات والازدحام بسبب فيروس كورونا الذي ينتقل سريعًا مع المخالطة والازدحام، الذي يسببه التزاحم على محلات الملابس في العيد.

وقدم أستاذ الأوبئة والمناطق الحارة الدكتور أحمد رمزي، عدة نصائح للمواطنين الذين ينوون شراء ملابس العيد، لحماية أنفسهم من فيروس كورونا.

نصائح للوقاية من فيروس كورونا عند شراء ملابس العيد

احرص في المقام الأول على ارتداء قفازات عند ذهابك للسوق، وعدم لمس النقود إلا بعد رشحها بالكحول.

تجنب لمس الفم أو الأنف أو العينين أثناء التسوق.

غسل الملابس الجديدة بأي مسحوق غسيل، على درجة حرارة مرتفعة، تصل إلى 56 درجة مئوية، للقضاء على الفيروسات العالقة بها.

استخدام مسحوق غسيل مع إضافة معقم، مضاد للبكتيريا.

تنظيف الملابس في دورة غسيل منتظمة، إلى جانب كيها على درجة حرارة مرتفعة.

نشر الغسيل تحت أشعة الشمس.

احرص قبل وبعد عملية الشراء، على غسل اليدين بالصابون جيدا لمدة 20 ثانية، وتعقيمها بالكحول.

عليك التخلص من الأكياس الشرائية على الفور، أثناء العودة من المنزل.