مقلب وحوار وقعدة صلح.. نجوم المهرجانات ضيوف برامج رمضان 2020

على الرغم من الأزمة التي ثارت بين نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر، ومغنيي المهرجانات، مطلع العام الحالي وقرر على إثرها النقيب منعهم من الغناء، إلا أن برامج رمضان لم تعبأ كثيرا بذلك، وظهر خلالها نجوم المهرجانات كثيرا، نظرا لتربعهم على الساحة حتى أن بعد حلقاتهم يتصدرون قائمة التريندات بموقع "جوجل" فضلا عن الحديث عنهم بصفحات التواصل الاجتماعي.

نجوم المهرجانات وشيخ الحارة

وحجز نجوم المهرجانات، مقعدا خلال حلقات برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة القاهرة والناس، إذ ظهر كل من عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكو على الشاشة.

وفي الحلقة 18 من "شيخ الحارة والجريئة"، استضافت إيناس الدغيدي، المطرب عمر كمال؛ ليتصدر اسمه قائمة التريندات بموقع "جوجل" بعد الحلقة مباشرة، فضلا عن تحقيق حلقته نحو 350 ألف مشاهدة عبر موقع "يوتيوب" في أقل من 24 ساعة.

وخلال الحلقة، كشف عمر كمال حقيقة علاقته بالراقصة جوهرة، وقصة خلافه مع حسن شاكوش وحمو بيكا.

وفي الحلقة 13 من برنامج شيخ الحارة والجريئة، استضافت إيناس الدغيدي، حمو بيكا، متجاوزة حلقته حتى الآن المليون ونصف مشاهدة.

وتحدث حمو بيكا، خلال الحلقة عن اسمه الحقيقي وتقليده للفنان محمد رمضان، فضلا عن تبطليه للمخدرات وعلاقته بحسن شاكوش وعمر كمال

وقبل عمر كمال وحمو بيكا، ظهر حسن شاكوش مع إيناس الدغيدي في الحلقة الخامسة من "شيخ الحارة والجريئة، لتتجاوز حلقته المليون و100 ألف مشاهدة.

كانت تصريحاته تدور حول خلافه مع حمو بيكا وعمر كمال فضلا عن قرار منعه من الغناء، وتحدثه عن مكالمته مع الكينج محمد منير.

نجوم المهرجانات وبرنامج رامز مجنون رسمي

وعبر برنامج "رامز مجنون راسمي"، استضاف رامز جلال في حلقاته حمو بيكا، أمس الإثنين، وقبله حسن شاكوش في الحلقات الماضية.

كان هناك خلاف نشب بين "بيكا" و"شاكوش" بعد نجاح أغنية "بنت الجيران".

وعلى الرغم أن حمو بيكا، كشف كواليس جلسة الصلح بينهما موضحا أنه جرى التراضي لدى أحد أصدقائهما في منطقة حدائق الأهرام، إلا أن بيكا هاجم شاكوش مجددا في لقاء ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، على قناة "القاهرة والناس".