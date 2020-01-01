مقلب وحوار وقعدة صلح.. نجوم المهرجانات ضيوف برامج رمضان 2020

03:36 م | الإثنين 11 مايو 2020
نجوم المهرجانات

نجوم المهرجانات

كتب: فادية إيهاب

أخبار متعلقة

"صناعة مصرية أصيلة".. نجوم يتضامنون مع مطربي المهرجانات

"صناعة مصرية أصيلة".. نجوم يتضامنون مع مطربي المهرجانات

نجوم المهرجانات بين تشجيع الأهلي والزمالك.. النتيجة 6-1

نجوم المهرجانات بين تشجيع الأهلي والزمالك.. النتيجة 6-1

رامي صبري في شهر.. اعتزال تشجيع الزمالك ودفاع عن نجوم المهرجانات

رامي صبري في شهر.. اعتزال تشجيع الزمالك ودفاع عن نجوم المهرجانات

دراما رمضان تتحدى هاني شاكر.. أغاني المسلسلات برعاية نجوم المهرجانات

دراما رمضان تتحدى هاني شاكر.. أغاني المسلسلات برعاية نجوم المهرجانات

على الرغم من الأزمة التي ثارت بين نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر، ومغنيي المهرجانات، مطلع العام الحالي وقرر على إثرها النقيب منعهم من الغناء، إلا أن برامج رمضان لم تعبأ كثيرا بذلك، وظهر خلالها نجوم المهرجانات كثيرا، نظرا لتربعهم على الساحة حتى أن بعد حلقاتهم يتصدرون قائمة التريندات بموقع "جوجل" فضلا عن الحديث عنهم بصفحات التواصل الاجتماعي. 

نجوم المهرجانات وشيخ الحارة 

وحجز نجوم المهرجانات، مقعدا خلال حلقات برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة القاهرة والناس، إذ ظهر كل من عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكو على الشاشة.

وفي الحلقة 18 من "شيخ الحارة والجريئة"، استضافت إيناس الدغيدي، المطرب عمر كمال؛ ليتصدر اسمه قائمة التريندات بموقع "جوجل" بعد الحلقة مباشرة، فضلا عن تحقيق حلقته نحو 350 ألف مشاهدة عبر موقع "يوتيوب" في أقل من 24 ساعة. 

وخلال الحلقة، كشف عمر كمال حقيقة علاقته بالراقصة جوهرة، وقصة خلافه مع حسن شاكوش وحمو بيكا. 

وفي الحلقة 13 من برنامج شيخ الحارة والجريئة، استضافت إيناس الدغيدي، حمو بيكا، متجاوزة حلقته حتى الآن المليون ونصف مشاهدة. 

وتحدث حمو بيكا، خلال الحلقة عن اسمه الحقيقي وتقليده للفنان محمد رمضان، فضلا عن تبطليه للمخدرات وعلاقته بحسن شاكوش وعمر كمال 

وقبل عمر كمال وحمو بيكا، ظهر حسن شاكوش مع إيناس الدغيدي في الحلقة الخامسة من "شيخ الحارة والجريئة، لتتجاوز حلقته المليون و100 ألف مشاهدة. 

كانت تصريحاته تدور حول خلافه مع حمو بيكا وعمر كمال فضلا عن قرار منعه من الغناء، وتحدثه عن مكالمته مع الكينج محمد منير.

نجوم المهرجانات وبرنامج رامز مجنون رسمي 

وعبر برنامج "رامز مجنون راسمي"، استضاف رامز جلال في حلقاته حمو بيكا، أمس الإثنين، وقبله حسن شاكوش في الحلقات الماضية.

كان هناك خلاف نشب بين "بيكا" و"شاكوش" بعد نجاح أغنية "بنت الجيران".

وعلى الرغم أن حمو بيكا، كشف كواليس جلسة الصلح بينهما موضحا أنه جرى التراضي لدى أحد أصدقائهما في منطقة حدائق الأهرام، إلا أن بيكا هاجم شاكوش مجددا في لقاء ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، على قناة "القاهرة والناس". 

الأكثر قراءة

"دارس قانون".. وكيل نيابة مشهد المحكمة في "البرنس" يكشف كواليس المرافعة

"دارس قانون".. وكيل نيابة مشهد المحكمة في "البرنس" يكشف كواليس المرافعة

في الحلقة الـ14 من المسلسل الدرامي "البرنس" لفت مشهد هجوم المرافعة، انتباه العديد من المتابعين كأكثر مشهد تأثيرا والبعض الآخر رآه مبالغا
باحثون: كوكب الأرض قد يتعرض لدرجات حرارة تتجاوز التحمل البشري

باحثون: كوكب الأرض قد يتعرض لدرجات حرارة تتجاوز التحمل البشري

توقع باحثون أن يواجه كوكب الأرض ارتفاعا في درجات الحرارة "لا تطاق" خلال عدة عقود، في حال استمرار معدل تغير المناخ، وذلك حسب دراسة صدرت مؤخرا.
يقي من أمراض كثيرة.. فوائد البلح باللبن المذهلة في رمضان

يقي من أمراض كثيرة.. فوائد البلح باللبن المذهلة في رمضان

يحتوي التمر والحليب على فوائد عدة، أبرزها تقوية العضلات والوقاية من أمراض السرطان
تقرير مرعب: أصحاب هذه الوظائف هم الأكثر عرضة للموت بسبب كورونا

تقرير مرعب: أصحاب هذه الوظائف هم الأكثر عرضة للموت بسبب كورونا

كشف تقرير "مرعب'' أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و64 سنة، ويعملون في وظائف منخفضة الأجر من المرجح أن يموتوا بسبب كورونا أكثر من أي شخص آخر.
هيئة روسية تؤكد: أشعة الشمس تدمر فيروس كورونا

هيئة روسية تؤكد: أشعة الشمس تدمر فيروس كورونا

على مدار لأشهر القليلة الماضية دار نقاش حول إمكانية انتهاء تفشي الفيروس التاجي المستجد كورونا الذي يجتاح العالم بفعل ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف..