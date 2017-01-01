دراما رمضان تتحدى هاني شاكر.. أغاني المسلسلات برعاية نجوم المهرجانات

07:11 ص | الثلاثاء 28 أبريل 2020
دراما رمضان تتحدى هاني شاكر.. أغاني المسلسلات برعاية نجوم المهرجانات

دراما رمضان تتحدى هاني شاكر.. أغاني المسلسلات برعاية نجوم المهرجانات

كتب: عبدالرحمن قناوي

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أزمة كبيرة ثارت بين نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر، ومغنيي المهرجانات، قرر على إثرها النقيب منعهم من الغناء، إلا أن مسلسلات رمضان لم تعبأ كثيرا بقرار الإيقاف، وظهر خلالها مغنيي المهرجانات كثيرا، سواء في التترات أو الأغنيات الدعائية، أو أغاني داخل الحلقات.

مسلسل بـ100 وش، للنجم آسر ياسين والنجمة نيللي كريم، اختار فرقة "المدفعجية" أحد الفرق التي يشملها قرار النقيب بالوقف عن الغناء، لأداء تتر المسلسل (مليونير")، حيث تؤدي الفرقة الأغنية برفقة كل من آسر ياسين ونيللي كريم، والأغنية من تأليف شندي وكنكا وتلحين "ديزل".

كما ظهرت بطلة العمل خلال الحلقة الأولى ترقص على أنغام اغنية "بنت الجيران" لحسن شاكوش، السبب الرئيسي في تفجر الخلاف بين النقيب ومغنيي المهرجات.

محمد رمضان، في مسلسل "البرنس"، استعان بحسن شاكوش ليغني الأغنية الدعائية للمسلسل، التي كتبها شفيق كارم ولحنها تامر حجاج، وتقول كلماتها: "على ناصية شارع أيامى.. ساكن على أحزاني في بيت.. قدام مني ساكن آلامي.. وأنا والوجع الحيط في الحيط"، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامى ويشارك في بطولته أحمد زاهر، وعبدالعزيز مخيون، ونور.

عمر كمال يغني "مات البطل" لمسلسل "الاختيار"

عمر كمال، شريك حسن شاكوش في أغنية "بنت الجيران" أصل الأزمة مع نقيب المهن الموسيقية، اختاره صناع مسلسل "الاختيار"، للنجم أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي والمؤلف باهر دويدار، ليغني الأغنية الدعائية للمسلسل "مات البطل"، التي يغني فيها للبطل الشهيد أحمد صابر منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد ‏في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح المصرية عام 2017، ‏أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

وفي مسلسل "ولاد إمبابة" استعان صناع العمل بالعديد من نجوم المهرجانات مثل علاء فيفتي وأوكا وأورتيجا، للمشاركة مع سعد الصغير ومصطفى أبوسريع وفريدة سيف النصر وريكو وأبو الليف في بطولة المسلسل.

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