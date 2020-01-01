اليوم الـ 18 من رمضان.. اختبر معلوماتك بـ 10 أسئلة

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في اليوم الـ18 من رمضان، يسعى الكثيرين للتقرب من الله في هذه الأيام المباركة، بكل الطرق من خلال قراءة القرآن أو الدعاء أو الصلاة، والاطلاع على معلومات دينية في مختلف الأمور.
وتقدم "الوطن"، في سلسلة من عدة حلقات تنشر يوميا خلال شهر رمضان، 10 أسئلة دينية للقارئ لاختبار معلوماته وتنميتها وتسليته وقت الصيام.
في الحلقة الـ14 من المسلسل الدرامي "البرنس" لفت مشهد هجوم المرافعة، انتباه العديد من المتابعين كأكثر مشهد تأثيرا والبعض الآخر رآه مبالغا
توقع باحثون أن يواجه كوكب الأرض ارتفاعا في درجات الحرارة "لا تطاق" خلال عدة عقود، في حال استمرار معدل تغير المناخ، وذلك حسب دراسة صدرت مؤخرا.
يحتوي التمر والحليب على فوائد عدة، أبرزها تقوية العضلات والوقاية من أمراض السرطان
كشف تقرير "مرعب'' أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و64 سنة، ويعملون في وظائف منخفضة الأجر من المرجح أن يموتوا بسبب كورونا أكثر من أي شخص آخر.
على مدار لأشهر القليلة الماضية دار نقاش حول إمكانية انتهاء تفشي الفيروس التاجي المستجد كورونا الذي يجتاح العالم بفعل ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف..
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