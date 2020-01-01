اليوم الـ 18 من رمضان.. اختبر معلوماتك بـ 10 أسئلة

03:14 م | الإثنين 11 مايو 2020
اختبر معلوماتك

اختبر معلوماتك

كتب: منة العشماوي

أخبار متعلقة

اليوم الـ 16 من رمضان.. اختبر معلوماتك بـ 10 أسئلة دينية

اليوم الـ 16 من رمضان.. اختبر معلوماتك بـ 10 أسئلة دينية

اليوم الـ 15 من رمضان.. اختبر معلوماتك بـ 10 أسئلة دينية

اليوم الـ 15 من رمضان.. اختبر معلوماتك بـ 10 أسئلة دينية

اليوم الـ14 من رمضان.. اختبر معلوماتك بـ10 أسئلة دينية

اليوم الـ14 من رمضان.. اختبر معلوماتك بـ10 أسئلة دينية

اليوم الـ13 من رمضان.. اختبر معلوماتك بـ10 أسئلة دينية

اليوم الـ13 من رمضان.. اختبر معلوماتك بـ10 أسئلة دينية

في اليوم الـ18 من رمضان، يسعى الكثيرين للتقرب من الله في هذه الأيام المباركة، بكل الطرق من خلال قراءة القرآن أو الدعاء أو الصلاة، والاطلاع على معلومات دينية في مختلف الأمور.

وتقدم "الوطن"، في سلسلة من عدة حلقات تنشر يوميا خلال شهر رمضان، 10 أسئلة دينية للقارئ لاختبار معلوماته وتنميتها وتسليته وقت الصيام.

الأكثر قراءة

"دارس قانون".. وكيل نيابة مشهد المحكمة في "البرنس" يكشف كواليس المرافعة

"دارس قانون".. وكيل نيابة مشهد المحكمة في "البرنس" يكشف كواليس المرافعة

في الحلقة الـ14 من المسلسل الدرامي "البرنس" لفت مشهد هجوم المرافعة، انتباه العديد من المتابعين كأكثر مشهد تأثيرا والبعض الآخر رآه مبالغا
باحثون: كوكب الأرض قد يتعرض لدرجات حرارة تتجاوز التحمل البشري

باحثون: كوكب الأرض قد يتعرض لدرجات حرارة تتجاوز التحمل البشري

توقع باحثون أن يواجه كوكب الأرض ارتفاعا في درجات الحرارة "لا تطاق" خلال عدة عقود، في حال استمرار معدل تغير المناخ، وذلك حسب دراسة صدرت مؤخرا.
يقي من أمراض كثيرة.. فوائد البلح باللبن المذهلة في رمضان

يقي من أمراض كثيرة.. فوائد البلح باللبن المذهلة في رمضان

يحتوي التمر والحليب على فوائد عدة، أبرزها تقوية العضلات والوقاية من أمراض السرطان
تقرير مرعب: أصحاب هذه الوظائف هم الأكثر عرضة للموت بسبب كورونا

تقرير مرعب: أصحاب هذه الوظائف هم الأكثر عرضة للموت بسبب كورونا

كشف تقرير "مرعب'' أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و64 سنة، ويعملون في وظائف منخفضة الأجر من المرجح أن يموتوا بسبب كورونا أكثر من أي شخص آخر.
هيئة روسية تؤكد: أشعة الشمس تدمر فيروس كورونا

هيئة روسية تؤكد: أشعة الشمس تدمر فيروس كورونا

على مدار لأشهر القليلة الماضية دار نقاش حول إمكانية انتهاء تفشي الفيروس التاجي المستجد كورونا الذي يجتاح العالم بفعل ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف..