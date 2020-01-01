اليوم الـ17 من رمضان.. اختبر معلوماتك بـ10 أسئلة دينية

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في اليوم الـ17 من رمضان، يحاول الناس التقرب من الله في هذه الأيام المباركة، بكل الطرق من خلال قراءة القرآن أو الدعاء أو الصلاة، والاطلاع على معلومات دينية في مختلف الأمور.
وتقدم "الوطن"، في سلسلة من عدة حلقات تنشر يوميا خلال شهر رمضان، 10 أسئلة دينية للقارئ لاختبار معلوماته وتنميتها وتسليته وقت الصيام.
"شاي الكبوس".. منتج انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير وأثار تساؤلات الكثيرين حول معناه
في الحلقة الـ14 من المسلسل الدرامي "البرنس" لفت مشهد هجوم المرافعة، انتباه العديد من المتابعين كأكثر مشهد تأثيرا والبعض الآخر رآه مبالغا
منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم أن علماء الرصد الجوي يتوقعون تأخر فصل الصيف في العالم أجمع بسبب تحسن حالة طبقة الأوزون في الفترة الأخيرة
توقع باحثون أن يواجه كوكب الأرض ارتفاعا في درجات الحرارة "لا تطاق" خلال عدة عقود، في حال استمرار معدل تغير المناخ، وذلك حسب دراسة صدرت مؤخرا.
حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن العالم يمكن أن يواجه المجاعات إذا لم يتم التعهد بتقديم أموال كافية لمكافحة آثار الفيروس التاجي المستجد
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