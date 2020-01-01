اليوم الـ17 من رمضان.. اختبر معلوماتك بـ10 أسئلة دينية

03:53 م | الأحد 10 مايو 2020
اختبر معلوماتك

اختبر معلوماتك

كتب: منة العشماوي

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في اليوم الـ17 من رمضان، يحاول الناس التقرب من الله في هذه الأيام المباركة، بكل الطرق من خلال قراءة القرآن أو الدعاء أو الصلاة، والاطلاع على معلومات دينية في مختلف الأمور.

وتقدم "الوطن"، في سلسلة من عدة حلقات تنشر يوميا خلال شهر رمضان، 10 أسئلة دينية للقارئ لاختبار معلوماته وتنميتها وتسليته وقت الصيام.

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