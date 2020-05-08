باستخدام رافعة.. حفيد يدخل البهجة لقلب جدته في العزل المنزلي (فيديو)

09:42 ص | الإثنين 11 مايو 2020
حفيد يدخل البهجة لقلب جدته في العزل المنزلي

حفيد يدخل البهجة لقلب جدته في العزل المنزلي

كتب: وكالات

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في ظل فرض العزل المنزلي المفروض على سيدة سويدية تبلغ من العمر 92 عامًا، لحمايتها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حاول حفيدها مفاجأتها في عيد ميلادها لإدخال البهجة على قلبها.

وفاجأ دانيال بيتيرسون جدته إنجا في عيد ميلادها، فأحضر رافعة كبيرة لتوصيل تورتة عيد الميلاد، لتستلمه من الشرفة حيث تعيش في الطابق الثالث، بحسب "سكاي نيوز".

ولم يكتف دانيال وعائلته بإرسال تورتة إلى الجدة السعيدة، بل قاموا أيضا برفع باقات الزهور والهدايا إليها من الشارع، فيما كانوا يغنون لها "عيد ميلاد سعيد".

وأعربت إنجا عن سعادتها البالغة بهذا الاحتفال المميز، موضحة أنها لم تكن لتحلم أبدا بأن تتلقى هدايا وحلوى عبر الرافعة، مؤكدة أن هذا الاحتفال لن تنساه أبدًا.

وكانت الفكرة قد خطرت ببال دانيال وصديقته بعد أن قررا أن لا تحتفل تلك الجدة لوحدها في عيد ميلادها، ويبدو أن أنجا معتادة على مفاجآت حفيدها، حيث صرخت من السعادة موجهة إليه كلامه: "لا بد أنها فكرتك".

وشارك في الاحتفال بعيد ميلاد الجدة عن بعد العديد من أفراد عائلتها وأصدقائهم، كما لاقت المبادرة تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السويد.

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