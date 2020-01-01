مع كورونا.. علماء يحذرون من فيروسات جديدة تضرب الأرض

08:35 م | الأحد 10 مايو 2020
المريخ

المريخ

كتب: وكالات

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في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وعدم تمكن العلماء من التوصل لعلاج يقضي عليه حتى الآن، حذر علماء من احتمال انتقال فيروسات جديدة بالنسبة لنا من كوكب المريخ إلى الأرض، من خلال الرحلات الفضائية العائدة من الكوكب الأحمر، حيث طالبوا بضرورة إخضاع المركبات التي تقوم بمثل هذه الرحلات للتعقيم المكثف.

وذكر خبراء من جامعة "ستانفورد"، يوم الأحد، أن عينات الصخور القادمة من كوكب المريخ قد تنقل فيروسات غريبة إلى كوكب الأرض، الأمر الذي يضع العلماء أمام احتمال مواجهة جديدة من الفيروسات، بحسب "سكاي نيوز"، نقلا عن صحيفة "نيويورك بوست".

ويجب على الصواريخ العائدة من المريخ الخضوع لعملية تعقيم كيميائية، تتضمن تعريضها لحرارة شديدة، كما سيتوجب على من سيكونون على متنها، وكذلك عينات الصخور، الخضوع للحجر الصحي لفترة من الزمن لحين التحقق من سلامتها من أي فيروسات خارجية.

وعلق سكوت هوبارد، أستاذ علوم الطيران والفضاء في "ستانفورد"، قائلا: "حماية كوكب الأرض يجب أن تكون إحدى أولوياتنا عند وصول أي شخص أو أي شيء من كوكب المريخ".

وتابع: "احتمال أن تحتوي الصخور القادمة من كوكب المريخ، التي يبلغ عمرها ملايين السنين، على أحياء نشطة منخفضة للغاية".

واختتم: "عينات المريخ التي أحضرتها وكالة الفضاء الأميركية سيتم عزلها ومعالجتها، كما لو كانت تحتوي على فيروسات حتى تثبت سلامتها".

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