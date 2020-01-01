أصغر مشاهير التيك توك.. معاذ يبدع في تقليد المشاهير في عمر الـ6 سنوات

"رب ضرة نافعة"، مقولة تجسدت معانيها مع معاذ محمود الشهير بـ"ميزو"، صاحب الـ6 أعوام، بعدما أصبح أحد أصغر مشاهير التطبيق الشهير "تيك توك"، بعدما توهجت موهبته الفطرية في تقليد مشاهير الفن، في ظل بقاء والده معه في المنزل خلال فترة الحظر المفروضة بالبلاد من التاسعة مساءً للسادسة صباحًا، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

"بدأت موهبة ميزو، ابن المحلة الكبرى في الظهور عندما كان في عمر الرابعة"، بحسب ما ذكره والده محمود ربيع، مصور فوتوجرافي "عملنا وقتها أنا وهو فيديو على أغنية (في البحر سمكة)، ده كان قبل ما يطلع تطبيق التيك توك".

وظهر "ميزو" خلال الفيديو، وهو يقوم بالعزف على بيانو وتقليد الاغنية، كما أوضح "ربيع": "كنت مشغل موبايل أخر على الأغنية وأتصورنا بتليفون تاني، فلقيته قلد الأغنية بطريقة مبهرة".

توقف والده عن تصويره في فيديوهات جديدة، لم ينهي موهبة "معاذ" الذي استمر في تقليد الإعلانات، وبعض المشاهد من الأفلام أمام والده بالمنزل ولكن بدون تصوير، وفقا لما ذكره "ربيع".

وأستطرد "ربيع" حديثه قائلا: "استمر ميزو على الوضع ده لغاية ما جه الحظر وفضتله، خصوصا أني لقيت موضوع التيك توك منتشر فقولت نجرب، فصورنا أول فيديو على التطبيق وكان مشهد للفنان كريم عبد العزيز في مسلسل الزيبق، ولكني شاركت معاه".

"ربيع": بيحب يقلد محمد هنيدي

وعن بداية ظهور ميزو بشكل منفرد في الفيديوها، قال "ربيع"، "لما لقيته ظهر بدور كريم عبد العزيز كويس، قولتله لا أنت تطلع لوحدك، فبدأت أحفظه ريأكشنات المشاهد وهو يقلدها لغاية ما وصل لمرحلة أنه بمجرد ما يشوف أي مشهد بيقدر يقلده على طول".

وأكمل: "أنا عندي موهبة التقليد، وأعتقد أنه طالع ليه في الميزة دي، لكنه تخطى موهبتي بمراحل، بقى بيتقمص الشخصية بطريقة تلقائية رائعة بدون تعليم، وبدأ يتميز في حركة أيديه بالتناغم مع المشهد".

ويعد الفنان محمد هنيدي، أكثر الشخصيات التي يفضل ميزو تقليدها، كما أكد والده: "بيقلد مشاهد كتير ليه في كل أعماله، خصوصا الفيلم الكرتوني "شركة المرعوبين المحدودة".

والد ميزو: أتمنى دخوله مدرسة فنية تنمي موهبته

وقام ميزو بتصوير أخر فيديوهاته، بإعلان أحمد حلمي "عرض السنة دي مش عادي"، والذي حصد أكثر من 35 ألف مشاهدة عقب يومين فقط من نشره عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك"، وأشار والده إلى أنه يقوم بقراءة تعليقات متابعيه على فيديوهات وبيشعر بسعادة كبيرة أول ما بيسمعها.

وأوضح والد ميزو، أن أمنيته تتمثل في دخوله لأحد المدارس الفنية التي يمكنها تبني موهبته وتطويرها خاصة أنه يجيد تقليد المشاهد بصوته دون الحاجة إلى استخدام التيك توك، مضيفًا: "أول حاجة هعملها بعد نهاية أزمة فيروس كورونا، أني أشوفله مدرسة تنمي موهبته خصوصا أنه ما زال في مرحلة كي جي 1".