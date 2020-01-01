صور.. شاب ينجو من هجوم سمكة قرش مفترسة بمعجزة

04:10 ص | الإثنين 11 مايو 2020
صور.. شاب ينجو من هجوم سمكة قرش مفترسة بمعجزة

صور.. شاب ينجو من هجوم سمكة قرش مفترسة بمعجزة

كتب: لمياء محمود

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لحظات من الرعب والفزع والخوف عاشها شاب إسترالي، بعدما هاجمه قرش ونجا منه بأعجوبة لتكتب له الحياة من جديد.

وكان ديلان ناكاس البالغ من العمر 23 عاما يمارس رياضة ركوب الأمواج في شاطيء بيل بيتش بمدينة فيكتوريا الأسترالية، وكان يسبح بجانبه ماثيو سيدوناري، عندما اقتربت منهم سمكة قرش وحاولت مهاجمة ديلان من الخلف، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأثناء استلقاءه على ظهره على لوح التزلج واسترخاءه لمح "ديلان" سمكة القرش تقترب منه وتحاول مهاجمته، واستطاعت السمكة عض الشاب في ساقه إلا أنه تمكن من المقاومة وتسديد لكمتين لها في فكها ليجبرها على الابتعاد.

وشاهد الموقف وسمع صراخه "ماثيو" الذي كان يسبح على مقربة منه فاستطاع سحبه والهروب معا بمعجزة من الهجوم القاتل، حيث كانا في يجدفان بقوه للوصول إلى الشاطيء بينما تلاحقهم سمكة القرش المفترسة.

وأكد "ديلان" أنه عندما شاهد زعنفة السمكة شعر بخوف كبير، إلا أنه تمكن من النجاة، والجرح في ساقة طفيف، وخلال أسبوع سمكنه العودة لممارسة رياضة ركوب الأمواج مرة أخرى.

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