سمكة قرش تلتهم قدم سائح بريطاني

05:29 ص | الأربعاء 30 أكتوبر 2019
سمكة قرش

سمكة قرش

كتب: وكالات

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التهم قرش مفترس ساق سائح بريطاني وترك آخر بإصابات عنيفة بعد هجومه عليهما في جزر ويتصنداي الموجودة بالقرب من الحاجز المرجاني الكبير في أستراليا، أمس الثلاثاء.

وتعتبر هذه الواقعة هي آخر هجمات سمك القرش في هذه المنطقة السياحية، حيث بُترت الساق اليمنى للسائح الذي يبلغ 28 عاما، وأصيب آخر عمره 22 عاما بإصابات خطرة في ساقه اليسرى، ونقلوا إلى بحسب مستشفى ماكاي بايس.

ونقلت "سكاي نيوز" عن وكالة "فرانس برس" قول الأطباء بإن الشابين في حال "خطرة لكن مستقرة" في المستشفى بعد نقلهما بالمروحية من منتجع "إيرلي بيتش".

ووقع هذه الحادث حينما كان الشابان في جولة على متن قارب في جزر "ويتصنداي"، حيث تعرضا للهجوم أثناء السباحة في ممر "هوك".

وأرسلت هيئة الإنقاذ المركزية في كوينزلاند مروحية لانتشالهما بعد هجوم القرش، وأوضح الناطق باسمها إن الشابين كانا "يتصارعان في المياه" في موقع الغطس الشعبي هذا عندما وقع هجوم سمك القرش.

وكشفت مديرة خدمات الإسعاف في كوينزلاند ترايسي إيستويك أن مسعفين أجنبيين كانا على متن القارب وقدما الإسعافات الأولية للشابين اللذين نقلا إلى الشاطئ.

ومنذ العام الماضي تشهد المياه المحيطة بويتصنداي، التي كانت تعتبر آمنة للسباحة، هجمات عدة لأسماك القرش.

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