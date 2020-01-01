يطرح قريبا.. تحديث جديد من تويتر يقلب موازين إعادة التغريد

في ظل محاولات منصة التدوين القصيرة "تويتر" الدائمة لتقديم مميزات جديدة لراحة مستخدميها، تستعد المنصة الشهيرة لطرح تحديث جديد سيقدم تغيير كلي في تقنية "إعادة التغريدة".

وستبدأ تويتر خلال الفترة المقبلة في اختبار ميزة تجريبية جديدة، لعرض عداد جديد يعرض عدد إعادة التغريدة التي حصلت عليها مع تعليقات، كما ستفصل تلك التقنية بين مرات إعادة التغريدة العادية وإعادة التغريدة المرفقة بتعليقات، بحسب "سبوتنيك" الروسي، نقلا عن موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص.

​كما ستضيف "تويتر" صفقة جديدة لإعادة التغريدة، بحيث يمكن الإطلاع على القائمة بصورة كاملة، ولكن التقنية الأخيرة ستكون متاحة لمستخدمي "تويتر" على نظام تشغيل "أندرويد" فقط.

وجدير بالذكر، أن تويتر لم تعلن عن التوقيت المتوقع أن تطرح فيه التقنية الجديدة، التي أشارت إلى أنها لا تزال حاليا في مراحل الاختبار لعدد محدود من المستخدمين.