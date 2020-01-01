يصعب تحميل الصفحة الرئيسية.. عطل يضرب تويتر في مختلف دول العالم

10:38 م | الإثنين 20 أبريل 2020
تويتر

تويتر

كتب: وكالات

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فوجئ عدد كبير من مستخدمي موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بتعرض حساباتهم لعطل فني، اليوم الاثنين، في عدة مناطق من العالم.

وذكر مشتركو الموقع في أمريكا وأوروبا واليابان تحديدا أنهم غير قادرين على تحميل الصفحة الرئيسية، بحسب موقع "داون ديتكتور" لمتابعة الأعطال الإلكترونية، الذي أوضح أن المشاكل الناجمة من الموقع نفسه بلغت نسبتها 52%، بينما المشاكل على هواتف "آيفون" 33%، أما هواتف "أندرويد" فكانت الأقل بـ13%.

وتواجه دول شمال أوروبا ودول الساحل الشرقي في الولايات المتحدة، مشكلات بشأن تحميل تويتر بصورة طبيعية، أما في اليابان فإنها تعاني من أعطال أكبر، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي، نقلا عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعلى الرغم من أن أعطال المواقع الإلكترونية أمر شائع، إلا أنها تواجه ضغطا كبيرا من جانب مليارات الأشخاص حول العالم خلال فترة حظر التجوال والإغلاق الكامل، بسبب فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر، أن خدمات تطبيقات فيس بوك وإنستجرام وواتساب، تعرضت لأعطال أيضًا، في وقت سابق خلال شهر أبريل الجاري.

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