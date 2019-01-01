خطوة لزيادة الإيرادات.. تويتر يلغي ميزة مهمة من تطبيقه

09:27 م | الخميس 09 أبريل 2020
تويتر

تويتر

كتب: مصطفى الصبري

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ألغى موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر"، بعض إعدادات الخصوصية التي تسمح للمستخدمين بالتحكم في ما إذا كانت بعض بياناتهم قد تمت مشاركتها مع المعلنين في الشركة أم لا، وبدأت الشركة في إخطار المستخدمين بالتغيير يوم الثلاثاء، قائلة إن التحديث سيساعد تويتر "على مواصلة العمل كخدمة مجانية".

وتقول الرسالة: "إن التحكم الذي تمتلكه بشأن المعلومات التي يشاركها تويتر مع شركائه في العمل تغير، وعلى وجه التحديد، أزيلت قدرتك على التحكم في قياسات إعلانات تطبيقات الجوّال، ولكن يمكنك التحكم فيما إذا كنت تريد مشاركة بعض البيانات غير العامة لتحسين أنشطة التسويق على تويتر على المواقع والتطبيقات الأخرى، وهذه التغييرات، التي تساعد تويتر على الاستمرار في العمل كخدمة مجانية، تنعكس الآن على إعداداتك"، بحسب موقع "engadget" التقني المتخصص.

قبل هذا التحديث، سمح تويتر للمستخدمين بإلغاء الاشتراك في مشاركة البيانات التي تمكن تويتر من إخبار المعلنين بكيفية تفاعل المستخدمين مع إعلاناتهم عبر التطبيق، ومشاركة بعض المعلومات "غير العامة" مثل معرفات الأجهزة، والآن، ليس لدى معظم مستخدمي تويتر أي خيار سواء مشاركة البيانات مع المعلنين على تويتر أم لا.

بالإضافة إلى ذلك، تقول شركة تويتر إنها ستعرض الآن إعلانات لتطبيقها على فيسبوك وجوجل، ويمكن للمستخدمين إلغاء الاشتراك في مشاركة البيانات "غير العامة"، مثل تثبيت تطبيق تويتر أو عدم تثبيته نتيجة للإعلان، مع جوجل وفيسبوك، وهذا الإعداد متاح ضمن "مشاركة بياناتك مع شركاء الأعمال في تويتر"، كما وصف متحدث باسم تويتر في بيان التغيير بأنه "جزء من عملنا المستمر حول الشفافية والتحكم".

وأشار المتحدث: "نقوم بتحديث إعداد مشاركة البيانات الذي يتعلق بمشاركة معلومات إضافية مع شركاء الأعمال، على وجه التحديد لقياس فعالية إعلانات تطبيقات الجوال على تويتر، وهذا جزء من عملنا المستمر حول الشفافية والتحكم، ونريد أن نتأكد من فهم الأشخاص للإعدادات التي نقدمها، وماذا يفعلون، وكيفية استخدامها".

من المحتمل أن ترى الشركة التحديث كخطوة ضرورية لجلب المزيد من العائدات المادية من الإعلانات، إذ ألقى تويتر باللوم مؤخرًا على مشكلات في بعض إعدادات الخصوصية في التأثير على الإيرادات في 2019، كما حذر موقع التدوينات القصيرة من أن جائحة الفيروس التاجي كورونا أثر سلبًا على عائدات الإعلانات، على الرغم من زيادة الاستخدام.

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