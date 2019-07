تويتر يكشف عن تصميم جديد لراحة المستخدمين

أعلن موقع التغريدات القصيرة "تويتر" عن تصميم جديد لأجهزة الكمبيوتر وسطح المكتب، لسهولة الاستخدام لدى المستخدمين.

ويتضمن التصميم الجديد شريطا جانبيا، يمكن من خلاله تصفح كل أقسام الموقع مثل الرسائل والتنبيهات، كما يوجد زر مخصص لإنشاء تغريدة جديدة مع وجود المستطيل التقليدي الخاص بكتابة التغريدات في أعلى الصفحة الرئيسية.

وسيكون متاحا على يمين الموقع قائمة التغريدات الأكثر رواجا ومقترحات لأشخاص يمكن متابعتهم، كما سيتضمن التصميم الجديد لـ"تويتر" شكلا جديدا، لاستعراض الرسائل والرد عليها، بالإضافة لخاصية الوضع الليلي، وفقا لـ "سبوتنيك".

كما أعلن "تويتر" أنه سيكون هناك قسم اللحظات ضمن قائمة المزيد في الشريط الأيسر الجانبي، ضمن التصميم الجديد.

ويمكن تجربة التصميم الجديد عن طريق الضغط على صورة الملف الشخصي، ثم اختيار "try the new Twitter"، ليظهر للمستخدمين التصميم الجديد.