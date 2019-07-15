تويتر يكشف عن تصميم جديد لراحة المستخدمين

أعلن موقع التغريدات القصيرة "تويتر" عن تصميم جديد لأجهزة الكمبيوتر وسطح المكتب، لسهولة الاستخدام لدى المستخدمين.
ويتضمن التصميم الجديد شريطا جانبيا، يمكن من خلاله تصفح كل أقسام الموقع مثل الرسائل والتنبيهات، كما يوجد زر مخصص لإنشاء تغريدة جديدة مع وجود المستطيل التقليدي الخاص بكتابة التغريدات في أعلى الصفحة الرئيسية.
وسيكون متاحا على يمين الموقع قائمة التغريدات الأكثر رواجا ومقترحات لأشخاص يمكن متابعتهم، كما سيتضمن التصميم الجديد لـ"تويتر" شكلا جديدا، لاستعراض الرسائل والرد عليها، بالإضافة لخاصية الوضع الليلي، وفقا لـ "سبوتنيك".
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