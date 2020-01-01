مع الطقس الحار.. متى يمكن استخدام المراوح والتكييفات بوجود كورونا؟

10:09 م | الأحد 10 مايو 2020
التكييف

التكييف

كتب: فادية إيهاب

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مع ارتفاع درجات الحرارة، التي تشهدها محافظات الجمهورية بدءا من غد الإثنين وحتى نهاية الأسبوع، يتساءل العديد حول إمكانية استخدام التكييفات والمراوح في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

تحذيرات بأن التكييفات تنقل كورونا 

وفي ظل أزمة "كوفيد 19"، وجد العلماء عدة طرق وعادات تنقل هذا المرض بسهولة، منها التكييف حسبما أشار علماء في سنغافورة باحتمال سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) عبر أجهزة التكييف، نقلا عن  صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتوصل العلماء إلى هذا الاعتقاد بعدما عثروا على آثار للفيروس داخل فتحات التهوية في وحدات التكييف بمستشفى في سنغافورة، ما يزيد من سرعة وسهولة انتقال العدوى بين الأشخاص، على حد وصفهم.

طبيب: يمكن استخدام التكييفات والمراوح في المنزل

وحول خطورة استخدام التكييفات، حذر الدكتور محمد عزالعرب استشاري الباطنة في المعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، من استخدامها في أماكن العمل والأماكن العامة نظرا لأن الفيروس من الممكن أن يتواجد بالهواء المنتشر، مشيرا إلى الاعتماد على أماكن التهوية الطبيعية يعد أفضل حل. 

لكن بالنسبة لاستخدام المكيفات والمراوح في المنزل، أكد عزالعرب، خلال حديثه مع "الوطن"، أنه لا ضرر في تشغيلها فلا يوجد أشخاص مجهولون أو عدد كبير فالمستخدم من أهل المنزل فقط. 

وكان الدكتور أيمن الشيبيني أستاذ الفيروسات بجامعة زويل، حذر من استخدام التكييفات المركزية حال وجود مرضى لفيروس كورونا المستجد، مضيفا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أنه تواصل مع بعض مهندسي التكيف وعرف آلية عمل التكييفات المركزية، والتي تعتمد على تدوير الهواء وإدخال جزء من الهواء الجديد مع تدوير جزء من الهواء الموجود في الغرف، أي أنه يمكن نقل الهواء الملوث بالرذاذ الخفيف في هذه الحالة.

 

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