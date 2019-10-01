علماء يحذرون: التكييفات تنقل فيروس كورونا بسرعة

04:06 ص | الثلاثاء 10 مارس 2020
التكيييفات تنقل فيروس كورونا

التكيييفات تنقل فيروس كورونا

كتب: وكالات

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مع انتشار فيروس كورونا الفترة الأخيرة في العديد من الدول، وجد العلماء عدة طرق وعادات تنقل هذا المرض بسهولة، منها التكييف حسبما أشار علماء في سنغافورة باحتمال سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) عبر أجهزة التكييف.

علماء: فتحات التهوية في التكييف تسرع من انتقال فيروس كورونا

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، توصل العلماء إلى هذا الاعتقاد بعدما عثروا على آثار للفيروس داخل فتحات التهوية في وحدات التكييف بمستشفى في سنغافورة، ما يزيد من سرعة وسهولة انتقال العدوى بين الأشخاص، على حد وصفهم.

وحلل الباحثون في المركز الوطني للأمراض المعدية في سنغافورة، عينة لغرف كان يقبع فيها ثلاثة مرضى بفيروس كورونا، وعثروا على قطرات صغيرة محملة بالفيروس انتشرت عبر الهواء وترسبت على فتحات التهوية الداخلية في وحدات التكييف، ما يوحي بأن المرض قد يكون معدياً أكثر مما كان يعتقد سابقا.

وأثارت هذه الدراسة، التي نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، بعد فترة وجيزة من الإبلاغ عن احتجاز 142 بريطانياً على سفينة "جراند برنسيس" قبالة ساحل كاليفورنيا، مخاوف انتشار فيروس كورونا داخل الأماكن عبر أنظمة المكيف.

وأشار البروفيسور جيمس جي دواير من جامعة بوردو بولاية إنديانا بالولايات المتحدة إلى أن أنظمة تكييف الهواء لسفن الرحلات البحرية تخلط الهواء الخارجي مع الهواء الداخلي لتوفير الطاقة، مضيفا: "المشكلة هي أن هذه الأنظمة لا يمكنها تصفية جزيئات أصغر من 5000 نانومتر، وإذا كان فيروس كوفيد بنفس حجم وباء سارس البالغ قطره 120 نانومتر، فإن نظام تكييف الهواء سينقل الفيروس إلى كل كابينة".

وللتصدي لهذا الأمر، يمكن لسفن الرحلات البحرية تقليل استخدام الهواء الخارجي وعدم إعادة تدويره.

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