"دارس قانون".. وكيل نيابة مشهد المحكمة في "البرنس" يكشف كواليس المرافعة

في الحلقة الـ14 من المسلسل الدرامي "البرنس" لفت مشهد هجوم المرافعة، انتباه العديد من المتابعين كأكثر مشهد تأثيرا والبعض الآخر رآه مبالغا فيه بشكل كبير، لصعوبة أداء صاحب الدور الفنان "أحمد ماجد" ومليء تفاصيل كل كلمة في المرافعة سواء بالإلقاء أو بالتعبيرات الخاصة بأدائه التمثيلي.

مشاركة أحمد ماجد بمسلسل البرنس كضيف شرف بدور وكيل النيابة الذي يلقى بكل الاتهامات مستندا للأدلة وإن بدت للمشاهد أنها غير صحيحة ولكن هو رجل قانون لا يحكم مشاعره بل بالبراهين والشهود.

أحمد ماجد تخرجه من كلية الحقوق جامعة الزقازيق بالإضافة إلى دراسته بالمعهد العالي للفنون المسرحية أصقلت موهبته الفنية ولاسيما جعلت دور وكيل النيابة مليئا بالتفاصيل والحبكة الدرامية، جاء ذلك في حديث ماجد لـ"الوطن"، قائلا: "رجل القانون يمشي حسب الأدلة اللي قدامه، فكان لازم نستعرض كل الأحداث من خلال المرافعة".

وتابع: "كاتب السيناريو لا يمكن أن يكتب مرافعة من نفسه وبالتأكيد تم عمل مراجعة قانونية للمرافعة، ده بخلاف أنه عمل درامي في الأساس فلازم يكون فيه مساحة للدور خصوصا لو مؤثر".

وعن الانتقادات التي تعرض لها شخصية وكيل النيابة بأنه متحامل وأن الجريمة لا تستدعي تلك المرافعة، قال: "القضية المطروحة ليست سرقة فقط بل خيانة أمانة وقطع أرحام فكان لا بد من ترك مساحة تمثيلية لي كمؤدي"، معربا عن أن ردود الأفعال والصدى التي حدثت بسبب المشهد ليست سوى نجاح للدور والشخصية رغم صغر مساحتها.

وأوضح أن الدراسة الأكاديمية تصقل الدور مهما كان حجمه، كما تم تصوير المشهد بطريقة "one shot" دون انقطاع ونجاحه به الذي أدى لتصفيق حاد لكل من في القاعة من ممثلين وأفراد عمل بسبب وقوفه سابقا على خشبة المسرح لعدة سنوات قبل بدايته في الدراما، حيث شارك في مسرح الجامعة والقصر الثقافي وأيضا مسرحية "الخروج عن النص" التي حصدت الكثير من الجوائز.

تم ترشيح أحمد ماجد كضيف شرف عن طريق مخرج العمل محمد سامي الذي كان على ثقة بموهبة ماجد منذ مشاركته معه في أعمال سابقة مثل ولد الغلابة، والأسطورة.