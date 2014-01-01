تورتة وأغاني.. عزل إسنا يحتفل بعيد زواج طبيب: كنت في قمة سعادتي

01:27 ص | الأحد 10 مايو 2020
الاحتفال بعيد زاوج دكتور في حجر اسنا

الاحتفال بعيد زاوج دكتور في حجر اسنا

كتب: عبدالله مجدي

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يعلمون سويا كالجسد الوحد، فلم تقتصر جهود أطباء العزل الصحي على الاهتمام بالمرضى ورفع روحهم المعنوية، بل تعمل الأطقم الطبية داخل مستشفيات العزل على الوقوف بجانب بعضهم في المناسبات المختلفة، ليسهم كل منهم في إسعاد الآخر. 

رغم ضغوط العمل الكثيف لم ينس الطاقم الطبي بمستشفى العزل في إسنا، بمحافظة الأقصر، الاحتفال بعيد الزواج العاشر للدكتور شريف موسي، رئيس الفريق الطبى بعزل إسنا، وزوجته الدكتورة أسماء الأحمر، مساعد مدير العزل بحميات الإسكندرية، بإطلاق الزغاريد والأغاني وتوزيع التورتة على الطاقم الطبي، بعدما أبعدت المسافات الزوجين وجمعهما حب العمل، في محاولة لتعويض الغياب وعدم التواجد في تلك المناسبة المهمة.

يروي الدكتور شريف موسى، لـ"الوطن"، أنه منذ أن تحويل مستشفى إسنا، لحجر صحي لعلاج مصابي كورونا، نجح المستشفى في تسجيل نسب مرتفعة من معدلات الشفاء، بفضل إقرار استراتيجية صارمة، مع توفير الجو النفسي الملائم لمساعدة المرضى على التعافي.

فوجئ الدكتور شريف، أمس، بتنظيم الفريق الطبي في المستشفى احتفالية له للاحتفال بعيد زواجه، وإحضار تورتة كُتب عليها "عيد زواج سعيد"، حيث رغبوا في إسعاده في تلك الظروف: "حبوا يعملوا حاجة تفرحني خاصة أن ده أول عيد زواج يعدي عليا وأنا بعيد".

فرحة كبيرة انتابت "شريف"، بهذه اللفتة من زملائه في مستشفى العزل، لرفع روحه المعنوية: "كلنا في الحجر بنحاول نسعد بعض ونخفف من حدة ضغط العمل على الفريق الطبي، لأن العامل النفسي مهم جدا لاستمرار التركيز في مهمتنا".

شرط اساسي يُطلب من المشاركين في أي احتفالية أو مبادرة داخل مستشفى العزل: "لازم المشاركين يجروا تحاليل فيروس كورونا، والتأكد من أنهم غير مصابين، كما أن تلك الاحتفالات لا تقام إلا في المناسبات المهمة ولمدة قليلة حفاظا على وقت العمل".

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