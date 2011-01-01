إحصائية جديدة تكشف الهاتف الأكثر شعبية على مستوى العالم

01:11 م | الأحد 10 مايو 2020
هاتف آيفون 11

هاتف آيفون 11

كتب: وكالات

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كشفت شركة الدراسات والتحليل البيانات Canalys، عن أكثر الهواتف مبيعًا خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتصدر هاتف iPhone 11، قائمة أكثر الهواتف بيعا بحجم مبيعات تجاوز 18 مليون هاتف حول العالم، بينما جاء في المرتبة الثانية هاتف Redmi Note 8 / 8T بأكثر من حوالي 8 ملايين هاتف تم بيعهم، متقدما بذلك على هاتفSamsung Galaxy A51، الذي احتل المركز الثالث بحجم مبيعات أكثر من 6 ملايين جهاز، وفقًا لـ "سبوتنيك".

وجاء في قائمة الهواتف الخمسة الأولى، كل من Redmi Note 8 Pro وSamsung Galaxy A10s.

ومن ثم، طالبت شركة "آبل" الأمريكية من الموردين، زيادة إنتاجهم من هاتف "آي فون 11" أحدث إصداراتها، بنسبة 10%

وطالبت شركة "آبل" من الموردين زيادة إنتاجهم من أحدث إصداراتها، بنسبة تصل إلى 10% مع نهاية العام الماضي.

 

 

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