بسبب كورونا.. الجوهري يقدم "سيشنات" زفاف مجانية: "بحاول أعوضهم"

اجتاح العالم ليمنعنا من عاداتنا وممارستنا اليومية، كما تلاشت التجمعات وتم إلغاء حفلات الزفاف التي عادة ما تكون الحدث الأهم في حياة العشاق، ليقرر أحمد الجوهري تقديم ما يعوض به الأزواج عن ما فعله بهم فيروس كورونا.

الجوهري يقدم جلسات تصوير مجانية للعرسان بسبب كورونا

فشل مخططات "العرسان والعرائس" بسبب كورونا، جعل المصور أحمد الجوهري، يعلن عن تقديمه مبادرة بتصويره سيشن مجاني للعرسان في يوم زفافهم "بعد موضوع كورونا كل لوكشنات الزفاف اتقفلت فبقت الناس تتجوز من غير ماتعمل سيشن ودي الصور اللي بتفضل ذكرى العمر كله فقررت أعمل المبادرة دي واتبرع لخمس أشخاص أعملهم سيشن ببلاش علشان افرحهم".

اختار المصور الفوتغرافي الجناين العامة أو الكورنيش لتكون أمكنة بديلة لتصوير الزفاف بعد إغلاق المواقع المختلفة المخصصة لأماكن تصوير الزفاف، ليساهم في إسعاد الآخرين "ناس كتير طلبت سيشن ببلاش، منهم غير مقتدرين وأمهات عاوزة تفرح ولادها وفعلا كنت بعملهم مجاني".

ينوي "الجوهري"، عدم التوقف عن تصوير السيشنات المجانية حتى بعد انتهاء فيروس كورونا "أنا ناوي طول ما فيه عرسان محتاجين هعملهم مجاني..أهم حاجة عندي أفرح الناس وأساعد المحتاجين اللي مش قادرين يعملوا جلسات تصوير".

وقبل جلسات تصوير الزفاف، قرر "الجوهري"، الذي دخل مجال التصوير منذ عامين، أن يعلم خمسة أشخاص التصوير ولا يهدف بذلك إلا تلقي دعوات من الناس له "وبالفعل علمت أكتر من خمسة أشخاص وعلشان كورونا عملتلهم الكورس أون لاين".