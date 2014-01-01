مضاعفات كورونا تنهي حياة الساحر الشهير "روي هورن"

02:48 م | السبت 09 مايو 2020
روي هورن

روي هورن

كتب: منة الصياد

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حصد فيروس كورونا المستجد، روح الساحر الألماني الشهير "روي هورن"، عضو الفريق الثنائي "سيجفريد وروي"، وذلك عن عُمر يناهز 75 عامًا.

وتوفي "هورن"، أمس، في ولاية لاس فيجاس، بسبب تعرضه لمضاعفات تتعلق بمرض "كوفيد- 19"، وفقًا لـ"بي بي سي" البريطانية.

اشتهر "هورن" وصديقه "سيجفريد فيشباخر" بترويضهما للنمور البيضاء، وغيرها من الحيوانات الأخرى، حيث نجا "هورن" من قبل من هجوم أحد النمور البيضاء عليه.

عمل الثنائي سويًا للمرة الأولى في ولاية لوس فيجاس الأمريكية بعام 1967، وفي عام 1990 اتجه الثنائي للعمل في تقديم عروض الألعاب السحرية بشكل مستمر على مدار 14 عاما.

يُذكر أن رحلة الثنائي بدأت عندما التقيا في ألمانيا، أثناء العمل على سفينة سياحية ضخمة، فكان هورن يعمل مضيفًا بينما سيجفريد كان مؤديا للألعاب السحرية، ليتفق الاثنان سويًا على العمل معا وتقديم عروض سويًا، حيث أحضرا أحد الفهود الحية للعرض، لكن سرعان ما تم طردهما من السفينة، ليبحثا عن أخرى ويعملان بها في نيويورك.

وخلال عام 2003، اضطر "هورن" للتوقف عن الأداء بعد أن هاجمه نمر أبيض خلال أحد عروضه.

بعد رحيل "هورن"، نشر شريكه "سيجفريد"، بيانًا قال خلاله: "لقد فقد العالم اليوم أحد عظماء السحر، لكنني فقدت أعز أصدقائي، فمنذ اللحظة التي تقابلنا فيها، كنت أعرف أنني وروي سنغير العالم معًا".

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