باستخدام "كلب آلي".. سنغافورة تبتكر طريقة جديدة لمواجهة كورونا

في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في الكثير من دول العالم، قررت السلطات في سنغافورة، استخدام كلب آلي، أسمته "سبوت"، للمساعدة في الحد من تفشي الجائحة العالمية.

ويعمل الكلب الآلي بالتحكم عن بعد، وله 4 أرجل، وهو من تصميم شركة بوسطن ديناميكس، حيث يطلب من راكبي الدراجات وممارسي رياضة الركض، الحفاظ على مسافة بينهم، وهي طريقة جديدة اتبعتها سنغافورة، لتوجيه الإرشادات للحد من انتشار كورونا.

وبدأ عمله في متنزه بوسط المدينة، الجمعة، في إطار تجربة لأسبوعين، قد تشهد انضمام روبوتات أخرى لحراسة المساحات الخضراء في المدينة، خلال حالة العزل العام، بحسب "سكاي نيوز".

وخلال تجوله في المتنزه، تحدث سبوت بالإنجليزية قائلا: "دعونا نبقي سنغافورة مكانا صحيا، من أجل سلامتكم وسلامة من حولكم، رجاء ابتعدوا عن بعضكم البعض لمسافة متر واحد على الأقل.. أشكركم"، وعلى الرغم من هذا التعامل الرائع إلا أن انتهاك قواعد العزل العام المشددة في سنغافورة قد تكلف مرتكبها غرامة باهظة، وقد يصل الأمر إلى الحبس.

وذكرت وكالة التكنولوجيا والأمن الإلكتروني التابعة للحكومة والمسؤولة عن التجربة، في بيان، أن الكلب الآلي سبوت يمكنه التحرك بيسر على الأراضي غير الممهدة في المتنزهات والحدائق.

وإلى جانب بث رسائل تنبه الزوار إلى قواعد التباعد الاجتماعي، تم تزويد سبوت بكاميرات وأدوات تحليل لتقدير عدد الموجودين في المتنزه، لكن السلطات أوضحت أن الكاميرات لن ترصد الأفراد ولن تسجل أي بيانات شخصية.

وجرى استخدام سبوت في الآونة الأخيرة على نحو تجريبي في مستشفى ميداني لتوزيع الأدوية على المرضى.

وجدير بالذكر، أن سنغافورة سجلت ما يقارب 21 ألف حالة إصابة، كأحد أعلى معدلات الإصابة في آسيا ويرجع ذلك لأسباب من أهمها حالات العدوى الجماعية بين العمال المهاجرين الذين يعيشون في عنابر مكدسة في مناطق يندر أن يزورها السائحون.