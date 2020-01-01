ظاهرة غريبة.. الأخضر يكسو سماء ولاية أمريكية

02:10 م | الجمعة 08 مايو 2020
غيوم

غيوم

كتب: وكالات

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بعدما اجتاح إعصار المدينة والمقاطعات المحيطة بها، رصدت غيوم ماماتوس الثقيلة في سماء مدينة تلسا الأمريكية في ولاية أوكلاهوما والتي تشبه أثداء البقر.

غيوم على شكل أثداء البقر

وتكون الغيوم التي تشبه غيوم ماماتوس الضخمة "أثداء البقر" عادة مرعبة الشكل وتتكون من حركة الرياح وتظل في السماء لبضعة ساعات أو أيام، وغطت السحب سماء المدينة عند الغروب.

وعلق أحد المستخدمين عبر تويتر، "إنها من عجائب خلق الله، وهذا ما نراه بعد العواصف ومرور الإعصار الرهيب".

ووصف السكان، أنه مع اقتراب العاصفة من مدينة تلسا، أصبحت السماء لونها أخضر وأزرق غامق، كما علق مستخدم أخر لتويتر بعدما شوهدت ظاهرة غيوم ماماتوس في ولايتي تكساس وكنتاكي الأمريكيتين، "غيوم ماماتوس عند غروب الشمس مع قوس قزح تنتشر 360 درجة في الأفق باللون الأصفر والبرتقالي". 

وفي 28 أبريل الماضي، رصدت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرًا من إعصار قادم نحو المدينة والمناطق المجاورة، كما شوهد البرد والبرق في تلسا في نفس اليوم.

 

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