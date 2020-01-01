صور.. هندوس يشربون بول الأبقار لمكافحة فيروس كورونا

أقامت جماعة هندوسية حفلا ضم المئات من المصلين الهندوس، في الهند، لشرب بول البقر، اليوم السبت، اعتقادًا منهم أن ذلك من شأنه أن يساعد في مكافحة وصد فيروس كورنا.

ولا يوجد حتى الآن لقاح متاح للفيروس التاجي المستجد، الذي ينتشر في جميع أنحاء العالم وأصاب حتى الآن أكثر من 140 ألف شخص، مع أكثر من 5 آلاف حالة وفاة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

عضو في الجماعة الهندوسية: نشرب بول البقر منذ 21 عامًا

واستضافت جماعة تدعى "اتحاد عموم هندوس الهند"، حفلا لشرب بول البقر، اليوم، في مدينة دلهي، عاصمة البلاد، على أمل حماية أنفسهم من فيروس كورونا المستجد.

وحضر الحفل حوالي 200 شخص، بالإضافة إلى المنظمين الذين يأملون في استضافة أحداث مماثلة في أماكن أخرى في الهند.

وقال أوم براكاش، شخص من ضمن الذين حضروا الحفل: "نشرب بول البقر منذ 21 عامًا، ونستحم أيضًا في روث البقر، ولم نشعر قط بالحاجة إلى اللجوء للطب الإنجليزي".

شاكراباني مهراج، رئيس "اتحاد عموم هندوس الهند"، اهتم بالتقاط صور وهو يشرب كوبا مملوءا ببول البقر بالقرب من رسم كاريكاتير للفيروس التاجي كورونا، بالإضافة إلى صور تظهر مجموعات من الرجال والنساء يشربون البول من أكواب من الورق والسيراميك.

وكان قادة الحزب القومي الهندوسي، الذي يقوده رئيس الوزراء ناريندرا مودي، دافعوا في السابق عن استخدام بول البقر كدواء وعلاج للسرطان وروجوا له، وأيضا تحدث أحد هؤلاء القادة، وهو من ولاية آسام شمال شرق الهند، مع المشرعين بالولاية، في وقت سابق من هذا الشهر، خلال جلسة رسمية، أن بول وروث البقر يمكن أن يستخدمان لعلاج الفيروس التاجي.

واليوم السبت، أعلنت الهند أن "كوفيد-19" بأنه "كارثة حقيقية"، وأكدت تقديم المساعدة وإنفاق المزيد من الأموال لمكافحة الوباء، كما تعافى 10 أشخاص أصيبوا بالفيروس بشكل كامل، وقالت وزارة الصحة إن أكثر من 4000 شخص اتصلوا بالحالات المؤكدة يخضعون للمراقبة.