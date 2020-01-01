من "الاختيار" لـ"القرآن".. صفحات متطرفة تشوه صورة الأوقاف والإفتاء

كثير من علامات الاستفهام طالت دار الإفتاء خلال الساعات الماضية، بعد انتشار تعليق لها على لسان مفتي الجمهورية شوقي علام، حول مسلسلات ودراما رمضان، لتنفي الدار صحة هذه التعليقات، وتوضح أن صفحات مشبوهة تنتمي لأصحاب الفكر المتطرف وراء هذه الشائعات.

وكشفت دار الإفتاء المصرية حقيقة ما تداوله بعض المواقع من تصريح لفضيلة المفتي حول مسلسل الاختيار، والذي قيل فيه "المسلسل بمثابة جهاد ومن لم يشاهد آثم شرعًا".

وأكدت الإفتاء، في بيان نشرته الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، عدم صحة التصريح والصورة المتداولة، قائلة: (تنبيه مهم.. هذه الصورة غير صحيحة ومفبركة.. بعض الحسابات التي تنتمي لأفكار المتطرفين تنشرها، فننوه على أن فضيلة المفتي لم يصدر عنه هذا التصريح".

فتاوى غير صحيحة تنسب للإفتاء

وقبل بداية شهر رمضان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا منسوبا للإفتاء عن جواز إفطار رمضان خوفا من الإصابة بكورونا، لتؤكد الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الدار لم تنشر أو تصدر أي فتوى متعلقة بصوم رمضان هذا العام، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأضافت الإفتاء: "ما يشاع على صفحات السوشيال ميديا غير صحيح، اللهم بلغنا رمضان، وقد كشفت عنا ما نحن فيه".

منع إذاعة القران بالمساجد

كما طالت الشائعات والتصريحات التي نسبت إلى صفحات غير موثقة، وزارة الأوقاف، حيث نال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة كثير من الانتقادات والهجوم بسبب ما قيل إنه قراره بـ"منع إذاعة القران في المساجد برمضان"، ولكن هذا ما تم نفيه.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن رمضان هو شهر القرآن، وأننا نتعبد إلى الله (عز وجل) بتلاوته وسماعه ومدارسته، وأنه لم يصدر عن الوزارة أي بيان بشأن منع قراءة القرآن ولن يصدر، بل إننا نحث جميع المسلمين في مصر وفي مشارق الأرض ومغاربها على الاهتمام بقراءة القرآن في الشهر الفضيل.