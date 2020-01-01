من "الاختيار" لـ"القرآن".. صفحات متطرفة تشوه صورة الأوقاف والإفتاء

08:53 م | السبت 02 مايو 2020
وزير الأوقاف

وزير الأوقاف

كتب: رحاب عبدالراضي

أخبار متعلقة

مستشار المفتي عمن أفطر رمضان الماضي وأراد صيام الحالي: مقبول

مستشار المفتي عمن أفطر رمضان الماضي وأراد صيام الحالي: مقبول

جمهور ونقاد عن أسباب نجاح مسلسل الاختيار: تفاصيله عايشة جوانا

جمهور ونقاد عن أسباب نجاح مسلسل الاختيار: تفاصيله عايشة جوانا

نشر صورته من العمل.. تعرف على شهيد مسلسل "الاختيار" القادم

نشر صورته من العمل.. تعرف على شهيد مسلسل "الاختيار" القادم

الخولي: مسلسل الاختيار مواجهة فكرية أصابت الإخوان بالهلع

الخولي: مسلسل الاختيار مواجهة فكرية أصابت الإخوان بالهلع

كثير من علامات الاستفهام طالت دار الإفتاء خلال الساعات الماضية، بعد انتشار تعليق لها على لسان مفتي الجمهورية شوقي علام، حول مسلسلات ودراما رمضان، لتنفي الدار صحة هذه التعليقات، وتوضح أن صفحات مشبوهة تنتمي لأصحاب الفكر المتطرف وراء هذه الشائعات.

وكشفت دار الإفتاء المصرية حقيقة ما تداوله بعض المواقع من تصريح لفضيلة المفتي حول مسلسل الاختيار، والذي قيل فيه "المسلسل بمثابة جهاد ومن لم يشاهد آثم شرعًا".

وأكدت الإفتاء، في بيان نشرته الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، عدم صحة التصريح والصورة المتداولة، قائلة: (تنبيه مهم.. هذه الصورة غير صحيحة ومفبركة.. بعض الحسابات التي تنتمي لأفكار المتطرفين تنشرها، فننوه على أن فضيلة المفتي لم يصدر عنه هذا التصريح".

فتاوى غير صحيحة تنسب للإفتاء

وقبل بداية شهر رمضان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا منسوبا للإفتاء عن جواز إفطار رمضان خوفا من الإصابة بكورونا، لتؤكد الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الدار لم تنشر أو تصدر أي فتوى متعلقة بصوم رمضان هذا العام، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأضافت الإفتاء: "ما يشاع على صفحات السوشيال ميديا غير صحيح، اللهم بلغنا رمضان، وقد كشفت عنا ما نحن فيه". 

منع إذاعة القران بالمساجد

كما طالت الشائعات والتصريحات التي نسبت إلى صفحات غير موثقة، وزارة الأوقاف، حيث نال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة كثير من الانتقادات والهجوم بسبب ما قيل إنه قراره بـ"منع إذاعة القران في المساجد برمضان"، ولكن هذا ما تم نفيه.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن رمضان هو شهر القرآن، وأننا نتعبد إلى الله (عز وجل) بتلاوته وسماعه ومدارسته، وأنه لم يصدر عن الوزارة أي بيان بشأن منع قراءة القرآن ولن يصدر، بل إننا نحث جميع المسلمين في مصر وفي مشارق الأرض ومغاربها على الاهتمام بقراءة القرآن في الشهر الفضيل.

الأكثر قراءة

"البرنس" في أول تعليق على صورة فلوس عزومة ياسمين صبري: الرزمة طويلة

"البرنس" في أول تعليق على صورة فلوس عزومة ياسمين صبري: الرزمة طويلة

الوطن تحصل على أول تعليق من ناصر البرنس على صورته مع أبوهشيمة ورزمة النقود التي خرجت من أحد جيوبه.
خافتة بشكل غير عادي.. دراسة صادمة تكشف أن الشمس ضعيفة حاليا

خافتة بشكل غير عادي.. دراسة صادمة تكشف أن الشمس ضعيفة حاليا

يهتم العلماء الشمس أكثر من أي نجم آخر، لدرجة أنهم أرسلوا مسبارًا لدراسته؛ ولم يفعلوا ذلك مع أي نجم آخر، ولكن تغير الوضع، ووجه الاهتمام إلى النجوم الأخرى
توقف لمدة دقيقتين.. كورونا يهاجم قلب فتاة ويظهر عرض جديد للفيروس

توقف لمدة دقيقتين.. كورونا يهاجم قلب فتاة ويظهر عرض جديد للفيروس

نجت جولييت دالي صاحبة الـ12 عامًا من الموت بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعدما تسبب الأخير في توقف قلبها لمدة دقيقتين في حالة نادرة.
اعتمدته اليابان.. تعرف على الـ "رمديسيفير" علاج كورونا الجديد

اعتمدته اليابان.. تعرف على الـ "رمديسيفير" علاج كورونا الجديد

أظهر عقار يسمى "رمديسيفير" نتائج إيجابية على مصابين بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19" في إطار تجربة سريرية واسعة، تمت بالتشارك مع معاهد صحة أمريكية.
باحثون يعثرون على فيروس كورونا في مياه الصرف الصحي

باحثون يعثرون على فيروس كورونا في مياه الصرف الصحي

حذر باحثون من أن أثار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تظل باقية في مياه الصرف الصحي، ما يعد أمرا مقلقا ويمكن أن يشير لتفشي الفيروس التاجي على نطاق واسع بين الس