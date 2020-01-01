"الصم هيسمعوا بإيدينا".. "إسراء" تترجم إعلانات رمضان بلغة الإشارة

07:02 ص | السبت 02 مايو 2020
"الصم هيسمعوا بإيدينا".. "إسراء" تترجم إعلانات رمضان بلغة الإشارة

"الصم هيسمعوا بإيدينا".. "إسراء" تترجم إعلانات رمضان بلغة الإشارة

كتب: عبدالرحمن قناوي

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"لو طالت المسافات وبعدتنا الأيام.. ما بيننا ألف حاجة تبين الاهتمام.. مين قال إن التلاقي لقا وسلام بالإيد.. في قلوب بتحس بينا لو حتى من بعيد" كلماتٌ يغنيها النجم الإماراتي حسين الجسمي خلال أحد الإعلانات التي تظهر على الجانب الأيمن للشاشة، بينما على الجانب الأيسر منها تظهر فتاة تترجم تلك الكلمات بلغة الإشارة للصم والبكم، خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

كلمات إعلان "سنة الحياة" دفعت إسراء البطل، الحاصلة على كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، تخصص تخاطب، وتعمل كمترجمة إشارة، إلى ترجمته للصم والبكم بعد انتشارها وتأثيرها وبسبب الرسالة التي توصلها "لقيته معلق مع الناس وتقريبا مصر كلها منزلاه استيتس وكل الناس ماشية تغنيه وكلماته جميلة جدا وليه رسالة.. فقولت نسمعه بإيدينا للصم كمان".

إسراء، حسب حديثها لـ"الوطن" ترجمت الإعلان وصورت الفيديو ورفعته على صفحتها على "فيس بوك" في يوم واحد، لينال إعجاب الكثيرين، وتفكر في تكرار الأمر مع إعلانات أخرى إذا رأت أن أغنياتها تستحق أن تصل للصم والبكم وتحمل رسالة مهمة لهم عن التعايش والحب والسلام.

إسراء: ترجمت إعلان "سنة الحياة" عشان هادف وأفرح الصم ويستمتعوا

ترجمة إعلان "سنة الحياة" لم يكن التجربة الأولى لمدربة لغة الإشارة في ترجمة الأغاني، حيث أسست مع 5 أشخاص آخرين فريق اسمه "اتكلم إشارة" لمساعده الصم والبكم في التعايش، وكذلك الراغبين في تعلم لغة الإشارة "أساس التيم كانت الكوتش إيمان عبدالحميد وكنا خمسة معاها ودلوقتي وصلنا 25 فرد فيه".

فريق "اتكلم إشارة" حسب "إسراء"، ترجم العديد من الأغنيات منذ تأسيسه للصم والبكم، ونظمو "إيفنتات" كثيرة، وفي الفترة الأخيرة اتجهوا لترجمة قصص القرآن والأحاديث النبوية وأدعية، إلا أنها قررت بشكل فردي منها ترجمة أغنية "سنة الحياة" لأنها رأت أنها ستكون مفيدة لهم "حبيت الإعلان وترجمته كنوع من الفرحة للصم بالوقت ده والحاجة اللي مستمتعين بيها".

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