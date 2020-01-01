دراسة: السمنة والشيخوخة وجهان لعملة واحدة

أوضحت دراسة جديدة أن السمنة نوع من الشيخوخة المبكرة، فهي شيء يهدد الصحة ويقصر العمر بنحو يماثل التقدم في السن وما يرتبط به من أمراض، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" نقلا عن موقع "ibelieveinsci".

وقالت سيلفيا سانتوزا، عالمة التغذية بجامعة كونكورديا في كندا، إنهم يحاولون برهنة على أن السمنة توازي الشيخوخة، وبالفعل تتبع الأمراض المصاحبة لكل من السمنة والشيخوخة آلية متشابهة إلى حد بعيد.

وبحثت سانتوزا وفريقها أكثر من 200 دراسة حول تأثيرات السمنة، بدءًا من التأثيرات الخلوية والجزيئية، وصولًا إلى التأثيرات على الحركة والقدرات العقلية والجهاز المناعي.

كانت نتيجة دراستهم أن السمنة، بملاحظة تأثيراتها على الصحة، هي مرآة عاكسة للشيخوخة، أي إنها تؤدي إلى ظهور الكثير من الحالات المرضية المشابهة لما يحدث مع التقدم في العمر.

وتقول الطبيبة إليزابيث كراوتش: "أظنها فكرة جيدة، أصبح الناس لا يكترثون كثيرًا للرسائل الداعية لإنقاص الوزن، فقد سمعوا الكثير من العبارات المعتادة. قد تمثل هذه الدراسة صيحة إيقاظ، وكلما كانت معلوماتنا موضوعية أكثر، كان ذلك أفضل".