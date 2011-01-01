بعد إغلاق ثقب الأوزون.. المنظمة العالمية للأرصاد توضح مدى علاقته بكورونا

10:16 م | الجمعة 01 مايو 2020
إغلاق ثقب الأوزون

إغلاق ثقب الأوزون

كتب: وكالات

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أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، أن ثقب الأوزون فوق القطب الشمالي أصبح مغلقًا الآن، رغم بلوغه في الأونة الأخيرة مستوى قياسيا في مارس، حيث كان يعد الأكبر منذ عام 2011.

وصرحت كلير نوليس، المتحدثة باسم المنظمة في إفادة في جنيف، أن هذه الظاهرة التي تحدث في الربيع بنصف الكرة الأرضية الشمالي ناجمة عن المواد التي تستنفد الأوزون في الجو وعن الشتاء القارس في الطبقة العليا من الغلاف الجوي، بحسب "رويترز".

وأكدت "نوليس"، أن هذان العاملان معا يحدثان مستوى عاليا من تآكل طبقة الأوزون، بشكل أسوأ مما شاهدناه في عام 2011، قبل أن يعود الآن إلى طبيعته مجددا بعد إغلاقه".

هل تسبب كورونا في غلق ثقب الأوزون؟

وانتشرت في الآونة الأخيرة أنباء، حول التأثير الكبير لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إغلاقه، بسبب انخفاض مستوى التلوث خلال الجائحة العالمية.

وقامت المنظمة بنفي الأمر تماما، قائلة: "الأمر غير مرتبط على الإطلاق بفيروس كورونا المستجد".

جدير بالذكر أن، الأوزون يقع عادة ما بين تسعة إلى 22 ميلاً فوق سطح الأرض، وهو عبارة عن درع وقائي مسؤول عن امتصاص أشعة الشمس فوق البنفسجية التي تضر بالبشر والكوكب.

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