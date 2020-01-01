هل يمكن للشعر أن يشيب في دقيقة واحدة من الخوف؟

08:22 ص | الجمعة 01 مايو 2020
الشعر الأبيض

الشعر الأبيض

كتب: وكالات

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ظهر في العديد من الأفلام أنه عندما يتعرض الإنسان إلى حالة خوف شديدة فإن شعره يتحول إلى اللون الأبيض بشكل شبه فوري، فهل يمكن للشعر أن يشيب في دقيقة واحدة عند التعرض للخوف الشديد؟

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، فإنه من المعروف أن عملية تحول لون الشعر إلى اللون الأبيض هي عملية فسيولوجية تدل على التقدم في العمر، حيث يبدأ ذلك في العام الـ40، ويزداد بشكل كبير في الـ50.

ونقلا عن قناة "عالم العلوم" التي تبث أخبارها عبر خدمة "أخبار ياندكس"، هناك هرمون يدعى "الميلانين" وهو المسؤول عن لون الشعر، وعندما يتقدم الإنسان في العمر يقل إفراز هذا الهرمون في الجسم، الأمر الذي يؤدي إلى تخلي الشعر عن لونه ورجوعه إلى اللون الأبيض.

هل يمكن للشعر أن يشيب من الخوف؟

ويمكن للشعر أن يشيب في حال تعرض الإنسان إلى موقف مخيف، ولكن ليس بشكل شبه فوري، قد تستغرق هذه العملية وقتا طويلا تصل لأسابيع وحتى أشهر، ولكن من المستحيل، كما تظهر بعض الأفلام، الانتقال إلى اللون الأبيض بشكل فوري.

الخوف والتوتر النفسي يمكن أن يؤديا إلى تلف الخلايا ويمكن أن يؤديا أيضا إلى تشنج في الأوعية التي تغذي الشعر، والذي بدوره يؤدي إلى عدم وصول هرمون "الميلانين" إلى الخلايا، وبالتالي ظهور الشيب. 

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