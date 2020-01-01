مشاهير دافعوا عن مقالب رامز جلال: "اللي مش عاجبه مايتفرجش"

بعد كثير من الجدل حول فكرة البرنامج وما يسببه من أضرار لضيوفه، أصدرت نقابة الإعلاميين المصريين قرارا يمنع الفنان رامز جلال، من الظهور على أية وسيلة إعلامية تبث داخل القاهرة، لحين توثيق أوضاعه القانونية حول التجاوزات التي انتهجها برنامجه الرمضاني "رامز مجنون رسمي"، الذي يعرض على قناة "إم بي سي مصر".

ومع رفض الكثيرين لفكرة البرنامج ومقالب رامز وما يسببه من أذى للناس حيث راى الكثير من رواد السوشيال ميديا أن البرنامج لا جدوى منه، هناك من أبدى إعجابه بالبرنامج وفكرته، بل منهم من دافع عنه ضد من يهاجمونه أو ينتقدونه، كما فعل بعض الفنانين والمشاهير نعرض أبرزهم فيما يلي:

ياسر جلال

دافع الفنان ​ياسر جلال،​ عن شقيقه ​رامز جلال​، بعد الإنتقادات التي تعرّض لها، على خلفية برنامج المقالب "​رامز مجنون رسمي​"، والذي يعرض حاليا.

وقال ياسر: "رامز فنان كبير ويجتهد، ويقدم لون برامج ناجح في العالم بأكمله، واستطاع أن يحقق من خلال برامج المقالب الخاص به شعبية كبيرة، حتى أن الأطفال معجبون بما يقدمه، وشعبيته ليست في مصر فقط بل في العالم العربي كله".

خالد يوسف

كما دافع المخرج الشهير خالد يوسف، عن رامز قائلا: "ده مبدأ ولا أحيد عنه لأن التحكم في أذواق الناس مش من حق أي حد، برنامج رامز جلال قايم على تمثيل الضيف إنه قال يعني آخد مقلب، ولو تجاوز رامز معاه هما أحرار مع بعض".

أضاف: "الضيف جاي بإرادته وعارف اللي هيحصل وواخد فلوس ورامز واخد فلوس والشركة المنتجة بتكسب فلوس، والقناة بتكسب فلوس الإعلانات والمعلنين نفسهم بيكسبوا فلوس أكتر من كل دول والمشاهدين أحرار وعاملينه تريند يوميا".

نجيب ساويرس

وعلق المهندس نجيب ساويرس، على قرار نقيب الإعلاميين بمنع ظهور الفنان رامز جلال، على أي وسيلة إعلامية تبث داخل مصر.

وكتب "ساويرس" عبر حسابه على تويتر: "اللي مش عاجبه ما يتفرجش، واللي عاجبه يتفرج، الريموت كنترول أداة الحرية".