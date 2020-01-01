مشاهير دافعوا عن مقالب رامز جلال: "اللي مش عاجبه مايتفرجش"

08:10 م | الخميس 30 أبريل 2020
رامز جلال

رامز جلال

كتب: رحاب عبدالراضي

أخبار متعلقة

فيديو.. رد فعل ياسمين رئيس بعد اكتشاف وقوعها ضحية "رامز مجنون رسمي"

فيديو.. رد فعل ياسمين رئيس بعد اكتشاف وقوعها ضحية "رامز مجنون رسمي"

متحدث MBC يدافع عن رامز مجنون رسمي: المهم إن الضحية راضية بعد المقلب

متحدث MBC يدافع عن رامز مجنون رسمي: المهم إن الضحية راضية بعد المقلب

رامز مجنون رسمي وإكس لارج.. خريطة القنوات الفضائية اليوم

رامز مجنون رسمي وإكس لارج.. خريطة القنوات الفضائية اليوم

تعرف على ضحية الحلقة السابعة من "رامز مجنون رسمي"

تعرف على ضحية الحلقة السابعة من "رامز مجنون رسمي"

بعد كثير من الجدل حول فكرة البرنامج وما يسببه من أضرار لضيوفه، أصدرت نقابة الإعلاميين المصريين قرارا يمنع الفنان رامز جلال، من الظهور على أية وسيلة إعلامية تبث داخل القاهرة، لحين توثيق أوضاعه القانونية حول التجاوزات التي انتهجها برنامجه الرمضاني "رامز مجنون رسمي"، الذي يعرض على قناة "إم بي سي مصر".

ومع رفض الكثيرين لفكرة البرنامج ومقالب رامز وما يسببه من أذى للناس حيث راى الكثير من رواد السوشيال ميديا أن البرنامج لا جدوى منه، هناك من أبدى إعجابه بالبرنامج وفكرته، بل منهم من دافع عنه ضد من يهاجمونه أو ينتقدونه، كما فعل بعض الفنانين والمشاهير نعرض أبرزهم فيما يلي:

ياسر جلال

دافع الفنان ​ياسر جلال،​ عن شقيقه ​رامز جلال​، بعد الإنتقادات التي تعرّض لها، على خلفية برنامج المقالب "​رامز مجنون رسمي​"، والذي يعرض حاليا.

وقال ياسر: "رامز فنان كبير ويجتهد، ويقدم لون برامج ناجح في العالم بأكمله، واستطاع أن يحقق من خلال برامج المقالب الخاص به شعبية كبيرة، حتى أن الأطفال معجبون بما يقدمه، وشعبيته ليست في مصر فقط بل في العالم العربي كله".

خالد يوسف

كما دافع المخرج الشهير خالد يوسف، عن رامز قائلا: "ده مبدأ ولا أحيد عنه لأن التحكم في أذواق الناس مش من حق أي حد، برنامج رامز جلال قايم على تمثيل الضيف إنه قال يعني آخد مقلب، ولو تجاوز رامز معاه هما أحرار مع بعض".

أضاف: "الضيف جاي بإرادته وعارف اللي هيحصل وواخد فلوس ورامز واخد فلوس والشركة المنتجة بتكسب فلوس، والقناة بتكسب فلوس الإعلانات والمعلنين نفسهم بيكسبوا فلوس أكتر من كل دول والمشاهدين أحرار وعاملينه تريند يوميا".

نجيب ساويرس

وعلق المهندس نجيب ساويرس، على قرار نقيب الإعلاميين بمنع ظهور الفنان رامز جلال، على أي وسيلة إعلامية تبث داخل مصر.

وكتب "ساويرس" عبر حسابه على تويتر: "اللي مش عاجبه ما يتفرجش، واللي عاجبه يتفرج، الريموت كنترول أداة الحرية".

الأكثر قراءة

تحذير روسي: العالم سيواجه وباء أكثر فتكا من كورونا

تحذير روسي: العالم سيواجه وباء أكثر فتكا من كورونا

حذر المسؤول الصحي الروسي ألكسندر مياسنيكوف، من أن العالم سيواجه وباءًا عامًا أكثر فتكًا من كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبار
اعتمدته اليابان.. تعرف على الـ "رمديسيفير" علاج كورونا الجديد

اعتمدته اليابان.. تعرف على الـ "رمديسيفير" علاج كورونا الجديد

أظهر عقار يسمى "رمديسيفير" نتائج إيجابية على مصابين بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19" في إطار تجربة سريرية واسعة، تمت بالتشارك مع معاهد صحة أمريكية.
باحثون يتوصلون لـ"جنة كورونا": الفيروس يفضل هذه الأماكن

باحثون يتوصلون لـ"جنة كورونا": الفيروس يفضل هذه الأماكن

كشفت دراسات اُجريت على فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، في مدينة ووهان الصينية ، أن حبيبات كورونا بإمكانها أن تعلق في الهواء لساعات طويلة في منطقتين أساسيتين، ال
ابتكار جديد يحمي الأسطح من كورونا لمدة 90 يوما

ابتكار جديد يحمي الأسطح من كورونا لمدة 90 يوما

ابتكر باحثون من جامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا في الصين طبقة مضادة للفيروسات تمنح حماية هائلة من البكتيريا والفيروسات مثل كورونا لفترة تدوم 90 يوما، يعملون
الجندي المقرب من منسي.. قصة "تايسون" على لسان كريم محجوب: جري على الشهادة

الجندي المقرب من منسي.. قصة "تايسون" على لسان كريم محجوب: جري على الشهادة

تواصلت "الوطن" مع الفنان كريم محجوب الذي يؤدي دور الجندي المقاتل محمد علي الشهير بـ "تايسون" في مسلسل الاختيار، وهو من المقربين للشهيد منسي