 الفتوة ياسر جلال.. فنانون قدموا دور الفتوة أحدهم كان موضع سخرية

02:08 ص | الأربعاء 15 أبريل 2020
ياسر جلال في دور الفتوة

ياسر جلال في دور الفتوة

كتب: رحاب عبدالراضي

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عام بعد عام يقدم دورا مختلف دائما يلقى به إشادة الجمهور، ليجسد الفنان ياسر جلال في دراما رمضان المقبل شخصية الفتوة في مسلسل يحمل نفس الاسم.

وظهر "جلال"، خلال برومو مسلسل الفتوة وهو يمسك نبوته كعادة الفتوات، ويحاول أن يبين الملامح الحادة وأنه قوى البنية.

وقبل "ياسر"، هناك فنانون عدة قدموا دور الفتوة في السينما والدراما المصرية، آخرهم كان الفنان سامو زين والذي نال بهذا الدور الكثير من الكوميكسات الساخرة من دوره. 

ساموزين

وحين عرض مسلسل "طعم الحياة"، العام قبل الماضي، تصدر الفنان السوري سامو زين، تريند "يوتيوب مصر"، وتداولت مشاهده في المسلسل كأكثر الفيديوهات مشاهدة في مصر عبر موقع الفيديوهات الشهير، بمشهد من مسلسله الدرامي الجديد "طعم الحياة" والذي جسد خلاله شخصية "عبده الفتوة"، مشيرين إلى أنه غير لائق على دور الفتوة.

أحمد زكى ومحمود مرسى

ولا أحد ينسى دور أحمد زكي ومحمود مرسي في فيلم "سعد اليتيم" وأحداث الفيلم الذي كان يجسد فيه الفتى الأسمر الفتوة الطيب، بينما كان عمه الفتوة الشرير.

عزت العلايلى وحمدى غيث

جسدا النجمان عزت العلايلي وحمدي غيث دور الفتوة في فيلم  "التوت والنبوت".

ومحمود ياسين وصلاح قابيل

من أشهر الأدوار لهما في السينما، حيث جسد فيه النجمان محمود ياسين وصلاح قابيل دور الفتوة في "الحرافيش".

فريد شوقى ونور شريف وعادل أدهم في "الشيطان يعظ" 

نور الشريف في "المطارد"

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