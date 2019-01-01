  الولايات المتحدة تدرب كلاب "لابرادور" على اكتشاف المصابين بكورونا

02:43 ص | الخميس 30 أبريل 2020
فيروس كورونا

فيروس كورونا

كتب: (أ.ش.أ)

أخبار متعلقة

"هيشموا الفيروس".. العلماء يدربون الكلاب لاكتشاف حاملي كورونا

"هيشموا الفيروس".. العلماء يدربون الكلاب لاكتشاف حاملي كورونا

في بريطانيا.. طريقة جديدة لاكتشاف مصابي كورونا من خلال الكلاب

في بريطانيا.. طريقة جديدة لاكتشاف مصابي كورونا من خلال الكلاب

عاجل.. 1330 وفاة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

عاجل.. 1330 وفاة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة تتخطى حاجز المليون

الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة تتخطى حاجز المليون

 بدأت جامعة بنسلفانيا الأمريكية مشروعًا بحثيًا لتدريب الكلاب على اكتشاف المصابين بوباء كورونا المستجد "كوفيد ـ 19 "، في إطار الجهود الرامية للحد من مزيد من تفشي الوباء.

وذكر مسؤولو كلية الطب البيطري بالجامعة، أمس الأربعاء، أن المشروع يتضمن تدريب ثمانية من الكلاب من نوع "لابرادور" والمعروفة بقدرتها الكبيرة على تمييز الروائح، بعد أن أظهرت البحوث أن الفيروسات لها روائح يمكن اكتشافها.

وأضاف المسؤولون أنه إذا ما تمكنت الكلاب من تمييز الوباء، فمن الممكن استخدامها في المستشفيات والمصالح والأعمال والمطارات لاكتشاف الإصابات.

وقالت مديرة المشروع بجامعة بنسلفانيا سينثيا أوتو، إن الكلاب لا تحدد رائحة كورونا المستجد في حد ذاته، ولكن يمكنها تمييز الاختلاف بين عينات الروائح المختلفة، وبالتالي يمكن تدريبها بصورة مناسبة وآمنة على اكتشاف رائحة طكوفيد 19"

ويتزامن هذا مع اتجاه عدد من الولايات الأمريكية لإعادة تشغيل المصالح والأعمال في ظل تحذيرات الخبراء، من أن منع تفشي مستقبلي للوباء سوف يعتمد على حجم الاختبارات وتحديد حاملي الفيروس، خصوصًا من لم تظهر عليهم الأعراض.

الأكثر قراءة

تحذير روسي: العالم سيواجه وباء أكثر فتكا من كورونا

تحذير روسي: العالم سيواجه وباء أكثر فتكا من كورونا

حذر المسؤول الصحي الروسي ألكسندر مياسنيكوف، من أن العالم سيواجه وباءًا عامًا أكثر فتكًا من كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبار
باحثون يتوصلون لـ"جنة كورونا": الفيروس يفضل هذه الأماكن

باحثون يتوصلون لـ"جنة كورونا": الفيروس يفضل هذه الأماكن

كشفت دراسات اُجريت على فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، في مدينة ووهان الصينية ، أن حبيبات كورونا بإمكانها أن تعلق في الهواء لساعات طويلة في منطقتين أساسيتين، ال
ابتكار جديد يحمي الأسطح من كورونا لمدة 90 يوما

ابتكار جديد يحمي الأسطح من كورونا لمدة 90 يوما

ابتكر باحثون من جامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا في الصين طبقة مضادة للفيروسات تمنح حماية هائلة من البكتيريا والفيروسات مثل كورونا لفترة تدوم 90 يوما، يعملون
اليابان تعتمد "ريمديسيفير" لعلاج كورونا

اليابان تعتمد "ريمديسيفير" لعلاج كورونا

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم، أنها ستعتمد عقار ريمديسيفير، المضاد للفيروسات، كعلاج لمرضى كوفيد-19 في البلاد، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".
"مريض ولا مات".. حقيقة ظهور زعيم كوريا الشمالية داخل نعش

"مريض ولا مات".. حقيقة ظهور زعيم كوريا الشمالية داخل نعش

حقيقة وفاة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون