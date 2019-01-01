  الولايات المتحدة تدرب كلاب "لابرادور" على اكتشاف المصابين بكورونا

بدأت جامعة بنسلفانيا الأمريكية مشروعًا بحثيًا لتدريب الكلاب على اكتشاف المصابين بوباء كورونا المستجد "كوفيد ـ 19 "، في إطار الجهود الرامية للحد من مزيد من تفشي الوباء.

وذكر مسؤولو كلية الطب البيطري بالجامعة، أمس الأربعاء، أن المشروع يتضمن تدريب ثمانية من الكلاب من نوع "لابرادور" والمعروفة بقدرتها الكبيرة على تمييز الروائح، بعد أن أظهرت البحوث أن الفيروسات لها روائح يمكن اكتشافها.

وأضاف المسؤولون أنه إذا ما تمكنت الكلاب من تمييز الوباء، فمن الممكن استخدامها في المستشفيات والمصالح والأعمال والمطارات لاكتشاف الإصابات.

وقالت مديرة المشروع بجامعة بنسلفانيا سينثيا أوتو، إن الكلاب لا تحدد رائحة كورونا المستجد في حد ذاته، ولكن يمكنها تمييز الاختلاف بين عينات الروائح المختلفة، وبالتالي يمكن تدريبها بصورة مناسبة وآمنة على اكتشاف رائحة طكوفيد 19"

ويتزامن هذا مع اتجاه عدد من الولايات الأمريكية لإعادة تشغيل المصالح والأعمال في ظل تحذيرات الخبراء، من أن منع تفشي مستقبلي للوباء سوف يعتمد على حجم الاختبارات وتحديد حاملي الفيروس، خصوصًا من لم تظهر عليهم الأعراض.