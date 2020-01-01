اللهم ارزقني شكرك.. دعاء اليوم السابع من رمضان

01:47 ص | الخميس 30 أبريل 2020
الدعاء

الدعاء

كتب: مصطفى الصبري

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يقول الله تعالي في كتابه العزيز: "وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ"، وشهر رمضان المبارك تتضاعف فيه أجور الأعمال الصالحات، وتستجاب فيه الدعوات ولا ترد، طوال الشهر الكريم، إذ يقول سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث شريف: "للصائم دعوة لا ترد".

ومن هذا المنطلق، يحرص المسلمون على إيجاد أدعية مستحبة ذكرها النبي محمد، ليرددوها، ويكتسبون ثوابها، وتستعرض "الوطن"، الدعاء المستحب في اليوم السادس من شهر رمضان المبارك.

دعاء اليوم السابع من رمضان 

هناك أدعية عديدة ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع أيام رمضان المبارك، وأكد النبى "صلى الله عليه وسلم" الدعاء بها فى أيام شهر رمضان، لما تحمله من أجر عظيم، منها أنه عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: "اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى صِيَامِهِ وَقِيَامِهِ، وَجَنِّبْنِي فِيهِ مِنْ هَفَوَاتِهِ وَآثَامِهِ، وَارْزُقْنِي ذِكْرَكَ وَشُكْرَكَ بِدَوَامِ هِدَايَتِكَ يَا هَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ".

ثواب الدعاء في اليوم السابع من رمضان

أما عن ثواب الدعاء الأول السالف ذكره، فورد في السنة النبوية أن "مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ فِي الْجَنَّةِ مَا يُعْطَى الشُّهَدَاءُ وَالسُّعَدَاءُ والْأَوْلِيَاءُ".

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