اللهم لا تخذلني وأعذني وأجرني.. دعاء اليوم السادس من رمضان

04:16 ص | الأربعاء 29 أبريل 2020
الدعاء

الدعاء

كتب: مصطفى الصبري

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شهر رمضان المبارك تتضاعف فيه أجور الأعمال الصالحات، وتستجاب فيه الدعوات ولا ترد، طوال الشهر الكريم، إذ يقول سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث شريف: "للصائم دعوة لا ترد".

ومن هذا المنطلق، يحرص المسلمون على إيجاد أدعية مستحبة ذكرها النبي محمد، ليرددوها، ويكتسبون ثوابها، وتستعرض "الوطن"، الدعاء المستحب في اليوم السادس من شهر رمضان المبارك.

دعاء اليوم السادس من رمضان 

من الأدعية التي ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع أيام رمضان المبارك، وأكد النبى "صلى الله عليه وسلم" الدعاء بها فى أيام شهر رمضان، لما يحمله من أجر عظيم: "عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ لَا تَخْذُلْنِي لِتَعَرُّضِ مَعَاصِيكَ، وَأَعِذْنِي مِنْ سِيَاطِ نَقِمَتِكَ وَمَهَاوِيكَ‏، وَأَجِرْنِي مِنْ مُوجِبَاتِ سَخَطِكَ، بِمَنِّكَ وَأَيَادِيكَ يَا مُنْتَهَى رَغْبَةِ الرَّاغِبِينَ".

وكذلك يستحب ترديد دعاء "اللهم بارك لنا في رمضان، واجعله شاهدًا لنا لا علينا، ربِ متعنا براحة البال، وصلاح الحال، وقبول الأعمال، واستجابة لكل دعاء"، يوميا.

ثواب الدعاء في اليوم السادس من رمضان

أما عن ثواب الدعاء الأول السالف ذكره، فورد في السنة النبوية أن "مَنْ دَعَا بِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى أَرْبَعِينَ أَلْفَ مَدِينَةٍ، فِي كُلِّ مَدِينَةٍ أَلْفُ أَلْفِ بَيْتٍ، فِي كُلِّ بَيْتٍ أَلْفُ سَرِيرٍ طُولُ كُلِّ سَرِيرٍ أَلْفُ ذِرَاعٍ، عَلَى كُلِّ سَرِيرٍ حُورِيَّةٌ لَهَا أَلْفُ ذُؤَابَةٍ يَحْمِلُ كُلَّ ذُؤَابَةٍ سَبْعُونَ خَادِماً".

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