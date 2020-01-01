من رفاعي الدسوقي لـ"روبوت" النهاية.. أسباب تفاعل الجمهور مع دراما رمضان

07:38 ص | الأربعاء 29 أبريل 2020
روبوت يوسف الشريف في مسلسل النهاية

روبوت يوسف الشريف في مسلسل النهاية

كتب: دينا عبدالخالق

أخبار متعلقة

دراما رمضان تتحدى هاني شاكر.. أغاني المسلسلات برعاية نجوم المهرجانات

دراما رمضان تتحدى هاني شاكر.. أغاني المسلسلات برعاية نجوم المهرجانات

3 مسلسلات دراما وإذاعة في رمضان.. ظاهرة بيومي فؤاد لا تنتهي

3 مسلسلات دراما وإذاعة في رمضان.. ظاهرة بيومي فؤاد لا تنتهي

بعد طلب القبض عليه.. ظهور شبيه "زين" الآلي في الحلقة الثالثة من "النهاية"

بعد طلب القبض عليه.. ظهور شبيه "زين" الآلي في الحلقة الثالثة من "النهاية"

"هل سيكون هناك جزء ثانٍ لمسلسل زي الشمس".. دينا الشربيني تُجيب

"هل سيكون هناك جزء ثانٍ لمسلسل زي الشمس".. دينا الشربيني تُجيب

بين العديد من المسلسلات التي يتنافس صناعها لطرحها في شهر رمضان الكريم، يفوز أحدها بمتابعة أكبر بين الجمهور، سواء للسخرية أو للإشادة، لتصل درجة التفاعل في بعض الأحيان، لاعتبار الشخصيات الخيالية حقيقية، والتعامل مع الأحداث أنها واقعية.

وهو ما تكرر في رمضان الجاري، مع مسلسل "النهاية"، الذي يتم فيه صناعة إنسان آلي، شبيه لشخصية زين التي يؤديها الفنان يوسف الشريف، ليتهافت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على طلب صناعة "روبوت" لأجلهم، من الفنان عمرو عبدالجليل الذي نفذه بالمسلسل، ثم الشكوى للفنان أحمد وفيق، من وزير التربية والتعليم طارق شوقي.

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يشهد فيها الجماهير تلك الحالة، ولكن سبقها التفاعل الكبير مع مسلسل "الأسطورة"، للفنان محمد رمضان، حيث سيطرت حالة من الحزن الكبيرة لمققتل شخصية رفاعي الدسوقي، وصلت لإقامة ذكرى وفاته، فضلا عن الاحتفاء الكبير العام الماضي، بمسلسل "زي الشمس".

فسّر الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، تلك الحالة، بأنها تعتبر تعايشا مع المسلسل، والذي يخلق نوع من الكوميديا والسخرية والفكاهة بين المواطنين، نتيجة إما أمنيات أو حرمان عاطفي لدى الإنسان.

وأضاف فرويز، لـ"الوطن"، أن تلك الحالة يقتنع بها بعض المواطنين، رغم معرفتهم القوية بأنها مجرد حبكة درامية، بسبب تأثرهم الشديد بها، ورغبتهم في تحقيق بعض الأماني بداخلهم، لذلك يحولونها لواقع أحيانا.

وأكد أن تفادي ذلك، يتم من خلال رفع الثقافة لدى الإنسان، والذي يجنبه أي أفكار مشابهة، ويرفع من نسبة الوعي والإدراك تجاه تلك الأمور غير الواقعية.

الأكثر قراءة

تحذير روسي: العالم سيواجه وباء أكثر فتكا من كورونا

تحذير روسي: العالم سيواجه وباء أكثر فتكا من كورونا

حذر المسؤول الصحي الروسي ألكسندر مياسنيكوف، من أن العالم سيواجه وباءًا عامًا أكثر فتكًا من كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبار
باحثون يتوصلون لـ"جنة كورونا": الفيروس يفضل هذه الأماكن

باحثون يتوصلون لـ"جنة كورونا": الفيروس يفضل هذه الأماكن

كشفت دراسات اُجريت على فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، في مدينة ووهان الصينية ، أن حبيبات كورونا بإمكانها أن تعلق في الهواء لساعات طويلة في منطقتين أساسيتين، ال
بشرى وتشاؤم.. تطورات تثير الجدل حول لقاح كورونا

بشرى وتشاؤم.. تطورات تثير الجدل حول لقاح كورونا

أصبح جميع سكان العالم، ينتظرون موعد طرح لقاح يقضي على فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية بنهاية ديسمبر الماضي.
اليابان تعتمد "ريمديسيفير" لعلاج كورونا

اليابان تعتمد "ريمديسيفير" لعلاج كورونا

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم، أنها ستعتمد عقار ريمديسيفير، المضاد للفيروسات، كعلاج لمرضى كوفيد-19 في البلاد، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".
ابتكار جديد يحمي الأسطح من كورونا لمدة 90 يوما

ابتكار جديد يحمي الأسطح من كورونا لمدة 90 يوما

ابتكر باحثون من جامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا في الصين طبقة مضادة للفيروسات تمنح حماية هائلة من البكتيريا والفيروسات مثل كورونا لفترة تدوم 90 يوما، يعملون