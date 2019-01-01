باحثون صينيون: فيروس كورونا لن يختفي وعلى الجميع التعايش معه

07:04 م | الثلاثاء 28 أبريل 2020
فيروس كورونا المستجد

فيروس كورونا المستجد

كتب: وكالات

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حذر علماء صينيون من أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لن يختفي وسيعود للظهور سنويا، ليهدم ذلك أمال سكان العالم بالخلاص من الفيروس التاجي قريبا مع جهود العلماء للتوصل للقاح.

وقالت مجموعة من الباحثين في مجال الفيروسات والأطباء الصينيين، أمس الإثنين، إنه ليس من المرجح أن يختفي فيروس كورونا بالطريقة التي حدثت مع فيروس سارس قبل 17 عاما، وذلك لأن كورونا قادر على الدخول إلى جسم الإنسان وعدم التسبب بأي أعراض، على عكس سارس، وفقا لـ"سكاي نيوز" نقلا عن وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.

وأكد الباحثون أنه سيكون من الصعب حصر حالات الإصابة جميعها، وإدخالها في الحجر الصحي لمنع انتشار الفيروس، كما قال مدير معهد الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، جين تشي، إن الوباء سيصبح موسميا وعلى الجميع التعايش معه.

وأجمع كبار الباحثين والحكومات في جميع أنحاء العالم، على أنه من غير المحتمل القضاء على "كوفيد-19"، على الرغم من عمليات الإغلاق المكلفة التي أدت إلى خسائر كبيرة في الاقتصاد العالمي.

وقال بعض خبراء الصحة العامة إن السماح للفيروس بالانتشار بطريقة مراقبة، بين الفئات الأصغر سنا من السكان، سيكون بمثابة طريقة أفضل للتعامل معه، لتكوين ما يعرف بـ"مناعة القطيع"، بدلا من الاستمرار في أوامر الإغلاق.

 

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