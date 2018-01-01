ليست كورونا.. علماء يتوقعون كارثة عالمية جديدة

08:02 ص | الأحد 26 أبريل 2020
ثوران البراكين

ثوران البراكين

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

فيديو.. تهديد جديد للبشرية.. بركان كراكاتوا المميت يثور مرة أخرى

فيديو.. تهديد جديد للبشرية.. بركان كراكاتوا المميت يثور مرة أخرى

فيديو وصور.. لحظة ثوران بركان ميرابي الإندونيسي

فيديو وصور.. لحظة ثوران بركان ميرابي الإندونيسي

بركان ميرابي الإندونيسي يثور ويطلق سحابة كثيفة من الرماد

بركان ميرابي الإندونيسي يثور ويطلق سحابة كثيفة من الرماد

فيديو.. اللحظات الأولى لثوران أكبر بركان في أوروبا

فيديو.. اللحظات الأولى لثوران أكبر بركان في أوروبا

أوضح علماء جامعة ميامي الأمريكية، أن استمرار هطول الأمطار الغزيرة التي تساهم في التغيرات المناخية، قد تكون سببا في ثوران البراكين.

وقام الخبراء بدراسة أسباب نشاط بركان كيلاوا في هاواي، وحللوا نتائج المراقبة الأرضية والفضائية لكمية الأمطار، وقدروا الضغط على عمق 1-3 كيلومتر تحت بركان كيلاوا مع مرور الوقت، ليتضح لهم أن الضغط بلغ ذروته قبل نصف قرن من ثوران البركان الأكثر تدميرا، بحسب "روسيا اليوم" نقلا عن مجلة Nature.

وذكر الخبراء، أن هطول أمطار غزيرة قبل ثوران البركان، تسبب في ارتفاع مستوى المياه في تشققات ومسامات الصخور، وبالتالي في تدميرها وفي حركة الصهارة، وهذا يفسر نشاط بركان كيلاوا في السنوات الممطرة.

واستنادا إلى هذه المعلومات، عرض علماء الجامعة أول دليل عن تأثير الأمطار في النشاط البركاني، لأنه قبل ذلك كان معلوما أن الأمطار تسبب انبعاث الأبخرة من البراكين النشطة وهزات أرضية ضعيفة.

وتوصل الباحثون إلى استنتاج يفيد، بأن ثوران البراكين يمكن أن يحصل في جميع أنحاء العالم، نتيجة زيادة الضغط في الصخور العميقة بسبب ازدياد هطول الأمطار الغزيرة.

وجدير بالذكر، أن ثوران بركان كيلاوا في هاوي بشهر مايو عام 2018، دمر مئات المنازل والمباني.

الأكثر قراءة

بمجسم للكعبة وهتاف "مفيش كورونا".. مسيرة في الإسكندرية احتفالا برمضان

بمجسم للكعبة وهتاف "مفيش كورونا".. مسيرة في الإسكندرية احتفالا برمضان

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر من خلالها العشرات يسيرون في الشوارع حاملين مجسم للكعبة المشرفة، مع التصفيق والتكبير وبعض الهتافات حولها، زاعم
لتعذر رؤية الهلال.. 4 دول تبدأ صيام رمضان غدا السبت

لتعذر رؤية الهلال.. 4 دول تبدأ صيام رمضان غدا السبت

بدأ العديد من الدول الإسلامية في صيام شهر رمضان، اليوم الجمعة، لكن هناك دول أخرى سيكون موعدها مع بداية الشهر الكريم، غدا السبت. 
باحثون يفجرون مفاجأة سارة: التعرض للشمس يقتل فيروس كورونا

باحثون يفجرون مفاجأة سارة: التعرض للشمس يقتل فيروس كورونا

أعلن القائم بأعمال مديرية العلوم والتكنولوجيا بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وليام براين، أن باحثين تابعين للحكومة الأمريكية توصلوا إلى أن فيروس كورونا يعيش بش
الموجة الثانية من فيروس كورونا: هذا ما سيحدث

الموجة الثانية من فيروس كورونا: هذا ما سيحدث

لم تنتظر دول عديدة حول العالم نهاية فيروس كورونا حتى تخطط أو تبدأ رفع القيود التي فرضت لاحتوائه، ذلك أن عجلة الاقتصاد يجب أن تدور والإنتاج يجب أن يستأنف، لكن هن
مغسل موتى كورونا بعزل بلطيم: أرتدي 10 قفازات ولم أر أسرتي منذ 22 يوما

مغسل موتى كورونا بعزل بلطيم: أرتدي 10 قفازات ولم أر أسرتي منذ 22 يوما

16 عامًا قضاها الرجل الأربعيني، متنقلًا بين جدران مشرحة مستشفى بلطيم المركزي، ومنازل المتوفين، يقوم بمهمة "التغسيل والتكفين" للموتى متطوعًا، فما بين وفاة طبيبعة