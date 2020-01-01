غموض وإثارة.. تأثير برج الحوت على اختيارات دينا الشربيني الفنية

04:16 م | الثلاثاء 28 أبريل 2020
دينا الشربيني

دينا الشربيني

كتب: فادية إيهاب

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حالة من الغموض والإثارة قدمتها الفنانة دينا الشربيني على مدار 4 أعوام متتالية في سباق رمضان الدرامي، بداية من دورها في مسلسل "جراند أوتيل" وصولا لبطولتها المطلقة في "مليكة" و"زي الشمس" و"لعبة النسيان". 

من مليكة لـ"زي الشمس".. أعمال حملت طابع من الغموض 

وتدور أحداث مسلسل "لعبة النسيان"، حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماما عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

أما مسلسل العام الماضي "زي الشمس" أدت دينا الشربيني بطولته المقتبس من المسلسل الإيطالي "الأختين"، ودارت أحداثه حول محامية تبحث في ملابسات مقتل شقيقتها التي تعمل فنانة تشكيلية وتقتل في ظروف غامضة، وتشك شقيقة القتيلة في كل من حولها، حتى أمها.

وفي عام 2018، كان أول بطولة مطلقة لدينا الشربيني، من خلال مسلسل "مليكة"، والذي دارت أحداثه حول إحدى الفتيات التي تحضر حفل زفاف مع ابنة خالتها، ويحدث انفجار مدوي تموت على إثره إحداهما فتتقمص الأخرى شخصيتها بعد خضوعها لعمليات تجميل تغير من شكلها تماما، وتعيش حياتها في توتر وقلق.

واشتركت تلك الأعمال السابقة في حالة الغموض والإثارة التي تعد أحد صفات مواليد برج الحوت، المنتمية له الفنانة دينا الشربيني كونها مواليد 17 مارس، فهل من الممكن أن يكون لبرج دينا الفلكي تأثير على اختياراتها الفنية؟.

خبيرة أبراج: سمات شخصية دينا الشربيني تفضل الأعمال البوليسية 

عبير فؤاد، خبيرة الأبراج وعلم الفلك، أوضحت أن برج الحوت يتميز في طباعه بالأساس بحالة الغموض فضلا عن رغبته الدائمة بعدم معرفة أي شخص عنه شيء، واصفة أصحابه بـ"الأشخاص الأكبر في الهروب مش سهل حد يعرف عنهم حاجة". 

وأضافت فؤاد، خلال حديثها مع "الوطن" أن دينا الشربيني شخصيتها تتسم بالغموض فضلا عن تفضيلها للقوانين الصارمة بسبب يوم ميلادها "17" المعبر عن كوكب زحل رمز القوانين الصارمة، لافتة إلى أن سمات شخصياتها يجعلها تفصل الأعمال البوليسية ذات الإثارة والغموض. 

ومن جانب آخر، وصفت خبيرة الأبراج والفلك، مرأة الحوت بالعاطفية وتمتعها بالأنوثة التي يضفى عليها أيضا شيء من الغموض، وذلك من الممكن أن يميز دينا الشربيني خاصة في أداء الأدوار الرومانسية.

"تتميز دينا أيضا في أدوار الإغراء".. مساحة جديدة اقترحتها عبير فؤاد لـ"دينا الشربيني"، مؤكدة أن فنانين وفنانات برج الحوت متميزين يستطيعون جعل نفسهم مكان الشخصية والتصرف كما هي. 

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