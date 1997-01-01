لعبة النسيان آخرها.. دينا الشربيني لرابع مرة في رمضان بمسلسل مقتبس

للمرة الرابعة، تطل النجمة دينا الشربيني على الجمهور في السباق الدرامي الرمضاني بعمل مقتبس من رواية أو عمل أجنبي، حيث تخوض سباق هذا العام بمسلسل "لعبة النسيان" والمأخوذ من المسلسل الإيطالي Mentro ero via.

وخطف المسلسل، الذي يؤدي بطولته كل من أحمد السعدني وعلي قاسم وإنجي المُقدم وهنا شيحة ورجاء الجداوي، الأنظار فور عرض حلقته الأولى، حيث تدور الأحداث في إطار تشويقي، حول زوجة تخون زوجها ثم تقرر قتله.

وبدأت دينا الشربيني خوض الدراما الرمضانية بأعمالة مقتبسة من أعمال أجنبية وروايات أجنبية في عام 2016، وشاركت في بطولة مسلسل "جراند أوتيل"، وهو النسخة المصرية من المسلسل الإسباني الذي يحمل نفس الإسم.

"جراند أوتيل" شارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم مثل عمرو يوسف، أحمد داوود، أمينة خليل، أنوشكا، سوسن بدر، محمد ممدوح، محمود البزاوي، أحمد كمال، شيرين، ومي الغيطي.

المسلسل الثاني لدينا الشربيني، المأخوذ عن عمل أجنبي، كان في عام 2018 هو مسلسل "مليكة"، والذي دارت أحداثه حول إحدى الفتيات التي تحضر حفل زفاف مع ابنة خالتها، ويحدث انفجار مدوي تموت على إثره إحداهما فتتقمص الأخرى شخصيتها بعد خضوعها لعمليات تجميل تغير من شكلها تماما، وتعيش حياتها في توتر وقلق.

وتعود أصل فكرة مسلسل "مليكة" لفيلم Face off للنجم العالمي نيكولاس كيدج وجون ترافولتا إنتاج عام 1997، الذي دارت أحداثه حول مطاردة ضخمة وطويلة من الـ"إف بي آي" لقائد عصابة خطير، انتهت بانفجار قنبلة استغلته الـ"الإف بي آي" لتبديل وجهي أحد عملائها مع قائد العصابة.

وفي العام الماضي 2019، أدت دينا الشربيني بطولة مسلسل "زي الشمس"، المقتبس من المسلسل الإيطالي "الأختين"، ودارت أحداثه حول محامية تبحث في ملابسات مقتل شقيقتها التي تعمل فنانة تشكيلية وتقتل في ظروف غامضة، وتشك شقيقة القتيلة في كل من حولها، حتى أمها.