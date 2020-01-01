الكشف عن فيتامين أساسي وهام يحل مشكلة الأرق

دائما يحتاج الجسم للنوم بشكل كاف ومناسب للعمل بشكل صحيح، لكن بعض الأشخاص يعانون من الأرق طوال الليل، ما يتسبب ضبابية الدماغ في الصباح التالي.

وكشف مايكل بروس عالم النفس الإكلينيكي، عن فيتامين أساسي ومهم يساعد على النوم، موضحا: "يحظى فيتامين (د) باهتمام كبير حول فوائده المحتملة للمساعدة على النوم"، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وتوصل باحثون من قسم علم النفس في جامعة بالبرازيل، إلى الصلة بين نقص فيتامين (د) ومدة النوم، وظهرت العلاقة بين نقص فيتامين (د) وقلة النوم، لدى أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 50 سنة وما فوق فيما كان هناك 657 مشاركا، مع معاناة نحو 60% من حجم العينة، من نقص فيتامين (د).

وعمل العلماء في جامعة Qingdao الصينية، بدعم زائد على تحليل العديد من الدراسات، التي حللت دور فيتامين (د) في النوم، وتوصلوا أيضا إلى صلة بين انخفاض مستويات هذا الفيتامين وقلة النوم.

وذكر موقع Sleep Doctor أنّ فيتامين (د) قد يؤثر على النوم من خلال المساعدة في تنظيم ساعاتنا اليومية، ثم أشار إلى الأبحاث التي تظهر أنّ فيتامين (د) قد ينشط جينات الساعة اليومية التي بدورها تتحكم في الإيقاعات اليومية على مدار 24 ساعة. النور والظلام، إذ إنّهما المنظمان الأساسيان لساعاتنا الحيوية الداخلية".

وأوضح الموقع أنّ الظلام يرسل إشارة إلى منطقة ما تحت المهاد تفيد بأنّ الوقت قد حان لتشعر بالتعب، ثم يفرز الدماغ هرمون الميلاتونين للحث على الشعور بالإرهاق.

كما يبدو أنّ فيتامين (د) قد يكون جزءا من الآلية التي يحافظ فيها ضوء الشمس على عمل الساعات الحيوية - ودورات نومنا اليومية – بشكل متزامن، ولكن أشعة الشمس ليست الطريقة الوحيدة لامتصاص بعض فيتامين (د)، الذي يتوفر في شكل مكمل، وكذلك من النظام الغذائي للشخص.

ونصح Sleep Doctor أنّ الذهاب للنوم والاستيقاظ في الوقت ذاته كل يوم، مفيد. ومن الأفضل أيضا تجنب الكافيين والنيكوتين قبل وقت النوم.