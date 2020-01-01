من "verb to be" لـ "بالباقي لبان".. بلاي ليست أغاني مسلسل رجالة البيت

02:45 ص | الثلاثاء 28 أبريل 2020
مسلسل رجالة البيت

مسلسل رجالة البيت

كتب: حسن شحاته

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شهد مسلسل "رجالة البيت" العديد من الأغاني الكوميدية، والذي يؤديها "تيمون وبومبا" والذي يجسد دورهما كل من أحمد فهمي وأكرم حسني، من خلال عمل فرقة شعبية من أجل غناء الأغاني الشعبي للطلبة لمساعدتهم في حفظ المنهج، لذلك نعرض لكم أبرزها حتى الآن.

بلاي ليست لأبرز أغاني مسلسل رجالة البيت

أغنية بالباقي لبان

حققت أغنية "بالباقي لبان"، التي تعد ترر مسلسل رجالة البيت، مشاهدة كبيرة تخطت حاجز الـ175 ألف منذ عرضها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية "كان وأخواتها"

قدم كلا من أكرم حسني وفهمي الأغنية رفقة ويزو، وبيومي فؤاد، خلال شرح أحد قواعد النحو للطلاب، ليتخطى عدد مشاهداته 4 آلاف على يوتيوب.

أغنية "verb to be"

ومن قواعد اللغة العربية للإنجليزية، شهدت أغنية "verb to be"، انتشارا كبيرا بعد غنائها بطريقة كوميدية، حيث تخطى عدد مشاهداتها حاجز الـ5 آلاف، خلال يوم واحد فقط من عرضها.

ألبوم مزاج التلميذ

أقترح والد "تيمون"، خلال إحدى حلقات المسلسل، أن يعملوا ألبوم غنائي للطلبة، ألبوم غناء شعبي للطلبة باسم "مزاج التلميذ" واللذان يسهلان من خلاله شرح قواعد اللغة الإنجليزية والعديد من المواد الأخرى، حيث يغنون الأغاني بشكل كوميدي.

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