انقسام بين متابعي "ونحب تاني ليه".. البعض يشاهده بسبب كريم فهمي.. وآخرون: سريع شوية طب

07:08 م | الإثنين 27 أبريل 2020
كريم فهمي وياسمين عبدالعزيز في ونحب تاني ليه

كريم فهمي وياسمين عبدالعزيز في ونحب تاني ليه

كتب: رحاب عبدالراضي

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مع عرض ثالث حلقات مسلسل ونحب تاني ليه، احتل الفنان كريم فهمي، قائمة أكثر الهاشتاجات تداولا على تويتر، وجاءت الكثير من التعليقات التي عبرت عن حبها للمسلسل وأحداثه خاصة بعد ظهور كريم.

مغردون: نشاهد "ونحب تاني ليه" بسبب كريم فهمي

وجاءت بعض الدعوات لمتابعة المسلسل بسبب كريم فهمي، فقالت هبة عبر حسابها على تويتر: "اتفرجوا على نحب تاني ليه.. كريم فهمي وهم يا جماعة"، علقت روان "مواصفات فتى أحلامي تمثل في كريم فهمي"، وتغزلت فاطمة في الفنان قائلة "كريم ده أحلى إنتاج مصري"، فيما قالت إيمان: "كريم فهمي بجد تبارك الله المسلسل حلو عشانه".

في المقابل، انتقد بعض رواد "تويتر"، أحداث المسلسل وسرعتها، فقالت ميرنا: "ليه محدش أتكلم على مسلسل ياسمين عبد العزيز والاڤورة اللي فيه من أول حلقتين يعني إيه من وسط الميت بنت يقوم قايل عليها بالذات إيه القمر ده وكريم فهمي لسه متعرف عليها حالا يقولها ممكن أشوفك تاني؟ أنت لحقت تكلمها يبني ولا تتعرف عليها".

كما أكد حساب باسم "هدير" أن العلاقات في المسلسل سريعة "يعني تارا عماد خبطت عربية ياسمين عبد العزيز هوب بقت صاحبتها، كريم فهمي شاف ياسمين في عيد ميلاد هوب بقى بيحبها! في إيه يا جماعة مستعجلين على إيه".

كما غردت منى: "مسلسلات النسوية بتاعت ياسمين صبري وياسمين عبد العزيز ضاربين المثل في جبروت المرأة والموڤينج أون ياسمين عبد العزيز كانت في علاقة مؤذية واطلقت ونسيت الموضوع في يوم ووقعت في حب كريم فهمي من أول eye contact، ليت الموضوع بهذه السهولة يا فنانين".

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