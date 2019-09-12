"قمر ده إيه اللي تتساوي بيه".. حساب كريم فهمي على "انستجرام": غرام وحب

ضجة كبيرة أحدثها فيديو، نشره الفنان كريم فهمي، عبر حسابه على موقع الصور الشهير "إنستجرام" من حفل زفاف شقيقه أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد، فضلا عن تصدر اسمه قائمة محركات البحث بموقع "جوجل".

كريم فهمي لزوجته: قمر ده إيه اللي تتساوي بيه

الفيديو الذي أحدث ضجة وتحدث عنه رواد السوشيال ميديا، ظهر فيه كريم فهمي وهو يحتضن زوجته ويرقص معها، ويغنى لها "أحلى حاجة فيكي"، وعلق على الفيديو: "قمر ده إيه اللي تتساوي بيه".

وعقب نشر أحمد فهمي للفيديو، انهالت عليه التعليقات المعجبة بموقفه وحبه لزوجته، ومن بين ما كتب: "مهذب ومحترم شاف مراته واقفه لوحدها مهنتش عليه"، فيما علقت متابعة أخرى: "ربنا يخليكم لبعض".

ظهور كريم فهمي مع زوجته، أمر اعتاد عليه الجمهور، فصفحته الرسمية عبر "انستجرام" مليئة باللقطات التي تجمعهما، مقترنة بكلمات رومانسية.

ودائما ما يحرص فهمي على معايدة زوجته في عيد ميلادها، وذكرى زواجهما، وكل المناسبات التي تجمعهما، وذلك من خلال حسابه عبر إنستجرام.

وتحدث فهمي خلال حلوله ضيفا على برنامج "تع اشرب شاي"، مع الفنانة غادة عادل، عن بداية تعارفه بزوجته، والتي كانت بسبب صديقة مشتركة بينهما، لافتا إلى أن بعد قربه منها صارحها بحقيقة مشاعره.