بالورود.. أوكرانيا تحيي الذكرى الـ34 لضحايا كارثة تشيرنوبل النووي

34 عاما، مرت على ذكرى أسوأ كارثة عرفها التاريخ على الإطلاق، والتي راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف شخص، فيما أصيب آلاف آخرون بأنواع مختلفة من السرطان بسبب تعرضهم للإشعاع الناتج عن كارثة انفجار مفاعل تشيرنوبل النووي.

ويصادف اليوم الذكرى السنوية للكارثة، حيث أعادت أوكرانيا إحياء ذكرى ضحايا المفاعل النووي، عن طريق زيارة النصب التذكارية الخاصة بهم، وترك الورود والشموع كتأبين لمن فقدوهم منذ 34 عاما، وفقا لصحيفة "كييف بوست" الأوكرانية.

وارتدى عدد من السكان كمامات في ظل الخوف من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، أثناء زيارتهم للنصب التذكارية.

انفجار مفاعل تشيرنوبل

وتعود البداية إلى 26 أبريل عام 1986، عندما انفجر المفاعل النووي رقم 4 في تشيرنوبل يمجدنية بريبات الأكرانية، ما أدى لانصهار قلب المفاعل، بسبب خطأ من المهندسين الذي تواجدوا في ذلك اليوم حيث كانوا حديثي الخبرة.

سبب انفجار المفاعل

وقت الكارثة في المفاعل الرابع من تشيرنوبل، حيث أجرى الخبراء بالمحطة تجربة لاختبار أثر انقطاع الكهرباء عليها، وأدى خطأ في التشغيل بعد إغلاق توربينات المياه المستخدمة في تبريد اليورانيوم المستخدم وتوليد الكهرباء إلى ارتفاع حرارة اليورانيوم بالمفاعل الرابع إلى درجة الاشتعال، ومن المفترض أن تكون قضبان الوقود التي تساعد على تبريد المفاعل هدأت من ارتفاع درجة الحرارة إلا أنه بسبب صنع أطرافها من الجرافيت ساعدت في انصهار المفاعل.

وتسبب ارتفاع اليورانيوم في انصهار قلب المفاعل الرابع وحدوث انفجارين كبيرين أعقبهما اشتعال النيران بكثافة في هذا المفاعل، وحملت الحرارة والدخان الناتجان من النيران المشتعلة المواد المشعة إلى السماء لمسافة كيلومتر واحد بالمنطقة، وخلفت الانفجارات والحرائق سحابة قاتلة من الإشعاعات النووية انتشرت في أوكرانيا وعددا من البلدان.

الإشعاع تسبب في إصابة السكان بالسرطان

لا يزال الخبراء في الوقت الحالي يدرسون التأثير السرطاني الممتد للقارة من الانهيار الذي حدث عام 1986، والذي وقع خارج بلدة بريبيات الصغيرة ، على بعد حوالي 150 كيلومترًا شمال كييف، وتجنب مليارات الجسيمات المشعة في الرياح.

عدد الضحايا

في أوكرانيا وحدها ، يقدر أن ما يقرب من مليوني شخص كانوا ضحايا بطريقة ما من الكارثة ، التي تسببت في خفض التكاليف والإهمال. تدفع الحكومة الأوكرانية الثمن اليوم: كتعويض لأسر ما لا يقل عن 35000 شخص ماتوا بسبب سرطانات تشيرنوبل.