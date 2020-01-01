بسبب كورونا.. فيس بوك تسمح بمكالمات فيديو تصل لـ50 شخصا

11:57 ص | السبت 25 أبريل 2020
فيس بوك

فيس بوك

كتب: وكالات

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تزامنا مع فيروس كورونا والتزام الناس بالحجر المنزلي، أعلنت شركة "فيسبوك"، عن طرحها مجموعة كبيرة من ميزات مكالمات الفيديو الجديدة بما في ذلك "غرف ماسنجر" التي تسمح للمستخدمين باستضافة مكالمات فيديو تصل إلى 50 شخصا.

زووم وهاوس بارتي للدردرشات الجماعية

وتشكل "غرف ماسنجر" منافسا لتطبيقات الدردشة الجماعية االمرئية الجديدة مثل "زووم" و"هاوس بارتي"، اللتان شهدتا ارتفاعا في استخدامها الشهر الماضي نتيجة لجلوس الملايين في منازلهم خوفا من كورونا.

وتسمح ميزة (Messenger Rooms) وهي مجانية دون مقابل لمستخدمي "فيسبوك" و"ماسنجر" بإنشاء مكالمات فيديو جماعية تستوعب 50 شخصا، بعد أن كان يسمح بمكالمة لثمانية أشخاص كحد أقصى.

وبمقارنة الميزة الجديدة مع تطبيق "زووم"، فإن الأخير يسمح لـ100 شخص للدردشة المرئية مجانا لمدة تصل 40 دقيقة فقط، بينما يستوعب تطبيق "هاوس بارتي" 8 أشخاص فقط.

وتوافرت ميزة "غرف ماسنجر" بدءا من أمس الجمعة، على أن تنتشر في مناطق أخرى خلال الأسابيع المقبلة.

وتشمل ميزات "فيسبوك" الجديدة  تطبيق "واتسآب"، إذ قال إنه سيضاعف حد مكالمات الفيديو لديه من 4 إلى 8 أشخاص.

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