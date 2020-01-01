بمجسم للكعبة وهتاف "مفيش كورونا".. مسيرة في الإسكندرية احتفالا برمضان

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر من خلالها العشرات يسيرون في الشوارع حاملين مجسما للكعبة المشرفة، مع التصفيق والتكبير وبعض الهتافات حولها، زاعمين أنها من شوارع منطقة محرم بك في محافظة الإسكندرية مع الساعات الأولى من أول أيام شهر رمضان المبارك.

ولاقت الفيديوهات تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وصاحبها العديد من التعليقات، حيث علق أحد المتابعين: "الناس عملت كعبة وعاملين زفة في الحظر وكورونا وبيلفوا بيها في محرم بك بالإسكندرية.. إحنا بنروح في داهية أقسم بالله".

وكتب آخر: "إيه بجد بقى فيه إيه يا إسكندرانية.. كدة إنتو بقيتوا خطر على كوكب الأرض.. مسيرات في محرم بك وعاملين فوانيس ونموذج كعبة كبيرة بيطوفوا بيها، ويقولوا مفيش كورونا مفيش كورونا".

أحد سكان المحافظة: عادة سنوية.. ومتابعون: إحنا بنروح في داهية

وقال عبدالفتاح هاشم، أحد سكان محافظة الإسكندرية، إن الفيديوهات بالفعل من منطقة محرم بك في الإسكندرية، حيث يحتفل الإسكندرانية بأول أيام الشهر المبارك.

وأضاف لـ"الوطن" أنها عادة سنوية لسكان المحافظة في أول أيام شهر رمضان المبارك، حيث يصنعون مجسمًا كبيرًا للكعبة ويعلقونه في أحد الشوارع.

وأبدى استغرابه من أن الأهالي حملوا المجسم وطافوا به، حيث كانوا يكتفون كل عام بتعليقه فقط دون الطواف به في شوارع الإسكندرية.