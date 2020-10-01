بينها القمر العملاق الأخير في 2020.. 10 أحداث فلكية خلال شهر رمضان

06:48 ص | السبت 25 أبريل 2020
القمر

القمر

كتب: فادية إيهاب

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بدأ شهر رمضان المعظم، والذي تقع خلاله العديد من الأحداث الفلكية، أبرزها البدر العملاق الرابع والأخير في عام 2020، بحسب ما أكده الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية. 

وذكر الدكتور أشرف تادرس، لـ"الوطن"، الأحداث الفلكية التي تقع خلال شهر رمضان 2020، وهي كالآتي:

- 26 أبريل 2020: اقتران القمر وكوكب الزهرة، وكوكب أورانوس عند أقرب مسافة له من الشمس.

- 28 أبريل 2020: كوكب الزهرة يبدو في أشد لمعان له.

- 30 أبريل 2020: قمر شهر رمضان في طور التربيع الأول.

- 7 مايو 2020: ظهور البدر العملاق الرابع والأخير لعام 2020 "بدر شهر رمضان"، وهو "السوبر مون" الأخير لهذا لعام.

يذكر أن القمر يبدو لنا بدرا لمدة ثلاثة أيام متتالية هي "6 ، 7 ، 8 مايو"، لأن عين الإنسان لا تستطيع تمييز استدارة قرص القمر بالكامل أو إضاءته الكاملة بنسبة 100%، فعندما تكون نسبة إضاءته 97% او أقل قليلا يراه الإنسان بدرا أيضا، وهو ما سيترائى لنا يومي 6، و8 مايو.

أما البدر الكامل التام فسيكون يوم 7 مايو، وفي هذه المرحلة يكون القمر في منطقة الحضيض بمداره أي تكون مسافته أقل من 370 ألف كيلومترا من الأرض، وهو ما نسميه القمر العملاق أو "السوبر مون" حيث يزيد حجمه بنسبة 14% وإشراقه بنسبة 30% عن البدر العادي.

7-6 مايو 2020: زخة شهب إتا الدلويات.

وتحدث زخة شعب إتا الدلويات، نتيجة مرور الأرض في جزيئات غبار أو مخلفات مذنب هالي الشهير، وقد سُميت بزخة الدلويّات لأن الشهب تظهر فيها كما لو كانت آتية من كوكبة الدلو قرب نجم إيتا - ألمع نجوم الدلو.

متوسط عدد الشهب المرئية يصل إلى 30 شهاب في الساعة ولكن سيكون القمر البدر في هذا التوقيت حائلا كبيرا لرؤية شهب كثيرة خصوصا الضعيف منها مما يؤثر على عدد الشهب المرئية. 

13 مايو 2020: اقتران القمر والمشترى وزحل باتجاة الشرق بعد منتصف الليل وحتى بزوغ الفجر.

15 مايو 2020: اقتران القمر والمريخ باتجاة الشرق في حوالي الثانية صباحا وحتى بزوغ الفجر.

18 مايو 2020: اقتران المشترى وزحل باتجاة الشرق بعد منتصف الليل وحتى بزوغ الفجر.

22 مايو 2020: اقتران عطارد والزهرة باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة.

24 مايو 2020: اقتران القمر والزهرة وعطارد باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة.

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