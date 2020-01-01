في رمضان.. نصائح لمرضى حساسية الصدر: استخدم البخاخات بعد الفطار

05:48 م | الجمعة 24 أبريل 2020
حساسية الصدر

حساسية الصدر

كتب: فادية إيهاب

أخبار متعلقة

أتربة ورمال لمدة يومين.. تحذيرات لمرضى حساسية الصدر مع انتشار كورونا

أتربة ورمال لمدة يومين.. تحذيرات لمرضى حساسية الصدر مع انتشار كورونا

"جوه وبره البيت".. كيف يحمي مريض حساسية الصدر نفسه من الأتربة؟

"جوه وبره البيت".. كيف يحمي مريض حساسية الصدر نفسه من الأتربة؟

لمرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية.. نصائح لصحتك ونظامك الغذائي

لمرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية.. نصائح لصحتك ونظامك الغذائي

رمال وأتربة.. تحذيرات لمرضى حساسية الصدر والعين والجيوب الأنفية والجلد

رمال وأتربة.. تحذيرات لمرضى حساسية الصدر والعين والجيوب الأنفية والجلد

حالة من عدم الاستقرار في الحالة الجوية، نتج عنها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق المتفرقة خصوصا المناطق الصحراوية والطرق المكشوفة وتمتد للقاهرة، بحسب ما أوضحته هيئة الأرصاد الجوية، التي نصحت أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية بعدم التعرض المباشر لهذه الأتربة خاصة أولئك القاطنين بالمناطق المكشوفة والصحراوية.

استخدام البخاخات وقطرات الأنف في بعض الأحيان يفطر 

وفي تلك الحالة الجوية عادة ما يلجأ أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية إلى أدويتهم والتي من ضمنها "بخاخات الصدر"، لكن مع انطلاق شهر رمضان الكريم، وما قالته دار الإفتاء المصرية، حول أن استخدام قطرة الأنف إذا تجاوزت الخياشيم تفطر، فضلا عن لا يمكن استخدام بخاخة الربو أثناء الصيام كونها تفطر، يصبح هؤلاء المرضى في حيرة شديدة عن كيفية تجاوز تلك الأيام. 

وقدم الدكتور كمال موريس استشاري الأمراض الصدرية، خلال حديثه مع "الوطن"، نصائح لأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية في شهر رمضان. 

- عدم الخروج من المنزل وقت العواصف الترابية، والتعرض للأتربة.

- استخدام الأدوية بعد الإفطار وحتى السحور بما فيهم بخاخات الصدر.

- شرب السوائل بكميات مناسبة.

- الاعتماد على الأكل الصحي دون استخدام "ملح" بشكل كبير.

- الابتعاد عن الأطعمة الحارة وتناول الشطة والفلفل.

- الابتعاد عن المعلبات والمشروبات الغازية.

وهناك مجموعة من النصائح للمواطنين، خلال فترة نشاط الرياح والأتربة، منها.. 

- الالتزام بالمنازل خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

- خلال الجلوس بالمنزل، وضع "فوط مبللة" على النوافذ.

- عند الخروج ارتداء الكمامات.

- لا ينصح لغير مريض الحساسية بأخذ أدوية. 

- الاعتماد على الطعام الصحي المتوزان المفيد للمناعة.

 

الأكثر قراءة

الصحة العالمية تحسم الجدل وتعلن نوع الحيوان ناقل فيروس "كورونا"

الصحة العالمية تحسم الجدل وتعلن نوع الحيوان ناقل فيروس "كورونا"

حسمت منظمة الصحة العالمية الجدل حول منشأ فيروس "كورونا"، في ظل انتشار نظريات المؤامرة التي تزعم أن الفيروس المستجد تم تخليقه أو تصنيعه أو حتى تطويره معمليا.
بمجسم للكعبة وهتاف "مفيش كورونا".. مسيرة في الإسكندرية احتفالا برمضان

بمجسم للكعبة وهتاف "مفيش كورونا".. مسيرة في الإسكندرية احتفالا برمضان

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر من خلالها العشرات يسيرون في الشوارع حاملين مجسم للكعبة المشرفة، مع التصفيق والتكبير وبعض الهتافات حولها، زاعم
أول تعليق من "تيك توك" على واقعة فيديو حنين حسام

أول تعليق من "تيك توك" على واقعة فيديو حنين حسام

عقب واقعة القبض على الطالبة حنين حسام بشأن مقطع الفيديو الذي دعت خلاله الفتيات لتسجيل فيديوهات لهن من داخل المنزل مقابل الحصول على مبالغ مالية طائلة، أصدر تطبيق
لتعذر رؤية الهلال.. 4 دول تبدأ صيام رمضان غدا السبت

لتعذر رؤية الهلال.. 4 دول تبدأ صيام رمضان غدا السبت

بدأ العديد من الدول الإسلامية في صيام شهر رمضان، اليوم الجمعة، لكن هناك دول أخرى سيكون موعدها مع بداية الشهر الكريم، غدا السبت. 
يشبه التسمم.. ظهور عرض جديد لكورونا المستجد يعد من أولى علاماته

يشبه التسمم.. ظهور عرض جديد لكورونا المستجد يعد من أولى علاماته

الحمى، السعال الجاف، التهاب الحلق.. أعراض أساسية لدى المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولكن لم تلك هي الأعراض الوحيدة إذ ظهر عرضا جديدا مقلقا.