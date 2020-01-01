في رمضان.. نصائح لمرضى حساسية الصدر: استخدم البخاخات بعد الفطار

حالة من عدم الاستقرار في الحالة الجوية، نتج عنها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق المتفرقة خصوصا المناطق الصحراوية والطرق المكشوفة وتمتد للقاهرة، بحسب ما أوضحته هيئة الأرصاد الجوية، التي نصحت أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية بعدم التعرض المباشر لهذه الأتربة خاصة أولئك القاطنين بالمناطق المكشوفة والصحراوية.

استخدام البخاخات وقطرات الأنف في بعض الأحيان يفطر

وفي تلك الحالة الجوية عادة ما يلجأ أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية إلى أدويتهم والتي من ضمنها "بخاخات الصدر"، لكن مع انطلاق شهر رمضان الكريم، وما قالته دار الإفتاء المصرية، حول أن استخدام قطرة الأنف إذا تجاوزت الخياشيم تفطر، فضلا عن لا يمكن استخدام بخاخة الربو أثناء الصيام كونها تفطر، يصبح هؤلاء المرضى في حيرة شديدة عن كيفية تجاوز تلك الأيام.

وقدم الدكتور كمال موريس استشاري الأمراض الصدرية، خلال حديثه مع "الوطن"، نصائح لأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية في شهر رمضان.

- عدم الخروج من المنزل وقت العواصف الترابية، والتعرض للأتربة.

- استخدام الأدوية بعد الإفطار وحتى السحور بما فيهم بخاخات الصدر.

- شرب السوائل بكميات مناسبة.

- الاعتماد على الأكل الصحي دون استخدام "ملح" بشكل كبير.

- الابتعاد عن الأطعمة الحارة وتناول الشطة والفلفل.

- الابتعاد عن المعلبات والمشروبات الغازية.

وهناك مجموعة من النصائح للمواطنين، خلال فترة نشاط الرياح والأتربة، منها..

- الالتزام بالمنازل خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

- خلال الجلوس بالمنزل، وضع "فوط مبللة" على النوافذ.

- عند الخروج ارتداء الكمامات.

- لا ينصح لغير مريض الحساسية بأخذ أدوية.

- الاعتماد على الطعام الصحي المتوزان المفيد للمناعة.